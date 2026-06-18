Băsescu e de acord că ar fi fost ”politicos” ca şeful statului să îl informeze pe Ilie Bolojan cu privire la desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier, dar afirmă că această chestiune rămâne una ”de politeţe”.

”Preşedintele a ţinut cont şi de protocolul care exista între partidele alianţei, era timpul, perioada în care PNL-ul avea funcţia de şef al Guvernului, or în aceste condiţii Nicuşor Dan nu a făcut decât să desemneze un prim-vicepreşedinte al PNL-ului pentru funcţia de prim-ministru”, susţine Băsescu.

"E doar o chestiune de politeţe. Preşedintele a făcut consultările, niciun partid nu i-a oferit un candidat pentru funcţia de prim-ministru, ba mai mult, PNL-ul şi PSD-ul, în discuţii, au fost de acord cu un guvern tehnocrat, pentru că de asta preşedintele a lansat prima variantă tehnocrată. S-a dovedit că a fost doar o declaraţie şi atunci preşedintele a ţinut cont şi de protocolul care exista între partidele alianţei, era timpul, perioada în care PNL-ul avea funcţia de şef al Guvernului, or în aceste condiţii Nicuşor Dan nu a făcut decât să desemneze un prim-vicepreşedinte al PNL-ului pentru funcţia de prim-ministru", a afirmat Traian Băsescu, miercuri seară, la TVR Info, citat de News.ro.

El a admis că ar fi fost "politicos" ca preşedintele Nicuşor Dan să îl anunţe pe Ilie Bolojan, dar nu consideră că acesta nu a acţionat corect. Mai mult, Traian Băsescu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan.

"Eu consider că, în momentul de faţă, domnul Bolojan duce o politică împotriva interesului naţional. Politica dânsului este cum să stea mai mult în funcţia de prim-ministru interimar şi vreau să fac o remarcă legat de chestiunea asta: în condiţiile în care ultima variantă pe care au anunţat-o liberalii, prin domnul Bolojan însuşi, a fost că ar vrea să facă un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR şi minorităţi. Dar preşedintele Dan le-a dat exact ce le trebuia pentru asta, le-a dat un candidat la funcţia de prim-ministru liberal şi cu funcţia de prim-vicepreşedinte. Ce voiau mai mult de atât, de ce nu au făcut guvern minoritar în jurul lui Veştea?", a adăugat Traian Băsescu.