Calendarul național de vaccinare din România în 2026, explicat pe înțelesul părinților. Ce vaccinuri sunt recomandate

Vaccinarea copiilor rămâne unul dintre subiectele care ridică cele mai multe întrebări în rândul părinților: ce vaccinuri sunt necesare, când trebuie efectuate, ce este obligatoriu, ce este doar recomandat și ce se întâmplă în cazul unui refuz?

Georgiana Ioniță

Calendarul național de vaccinare stabilește schema de imunizare gratuită de la naștere până la adolescență, însă, în practică, există și vaccinuri opționale recomandate de medici, precum și reguli administrative care țin de accesul copiilor în colectivitate.

Iată cum arată, în 2026, programul de vaccinare din România și ce trebuie să știe părinții despre vaccinurile incluse, cele opționale și implicațiile refuzului imunizării.

Calendarul Național de Vaccinare în România, în 2026

În România, vaccinarea copiilor începe încă din primele ore de viață și continuă până în adolescență, conform calendarului stabilit la nivel național. Vaccinurile incluse în această schemă sunt gratuite și sunt administrate atât în maternitate, cât și ulterior, de către medicul de familie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Programul urmărește protejarea copiilor împotriva unor boli infecțioase severe încă din primii ani de viață, conform insp.gov.

Prima etapă are loc imediat după naștere:

  • vaccinul împotriva hepatitei B – administrat în primele 24 de ore
  • vaccinul BCG – administrat în primele zile de viață, pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză

De la vârsta de două luni, schema este continuată de medicul de familie prin administrarea unui vaccin combinat care oferă protecție împotriva:

  • difteriei
  • tetanosului
  • tusei convulsive
  • poliomielitei
  • infecțiilor cu Haemophilus influenzae tip B
  • hepatitei B

În paralel, se administrează și vaccinul pneumococic, destinat prevenirii unor infecții severe precum pneumonia sau meningita.

Aceleași vaccinuri sunt administrate din nou la patru luni, iar la 11 luni se face rapelul.

La vârsta de un an este administrat vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, urmat de o doză de rapel la 5 ani.

În jurul vârstei de 5–6 ani se administrează un vaccin combinat împotriva:

  • difteriei
  • tetanosului
  • tusei convulsive
  • poliomielitei

La 14 ani este administrat vaccinul dTpa, destinat adolescenților, care oferă protecție împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive.

În situații speciale, schema de vaccinare poate fi adaptată, la recomandarea medicului.

Este sau nu vaccinarea copiilor obligatorie în România

Vaccinarea copiilor nu este obligatorie în România. Potrivit Ministerului Sănătății, strategia națională de vaccinare are ca scop asigurarea accesului echitabil la vaccinuri, nu impunerea acestora. Oficialii precizează că niciun act normativ elaborat de instituție nu prevede obligativitatea vaccinării și că acest lucru nu se va schimba.

Ministerul subliniază că vaccinarea rămâne un act medical bazat pe alegerea informată a părinților. Statul își propune să ofere acces gratuit la vaccinuri și să încurajeze informarea corectă a populației, inclusiv prin pregătirea specialiștilor care pot explica beneficiile imunizării.

De exemplu, vaccinarea anti-HPV va putea fi realizată gratuit pentru femei și adolescenți, fete și băieți, însă doar la cerere, cu recomandarea medicului de familie.

În mediul școlar, vaccinarea nu este obligatorie, însă autoritățile urmăresc creșterea gradului de informare privind rolul acesteia în prevenirea bolilor.

Există totuși situații epidemiologice speciale — cum ar fi apariția unui focar de boală infecțioasă — în care copiii nevaccinați pot fi temporar ținuți acasă, ca măsură de protecție, până la stingerea focarului.

Ce vaccinuri sunt incluse în schema națională gratuită

Schema națională de vaccinare include vaccinuri care protejează împotriva unor boli infecțioase considerate cu risc major pentru sănătatea copiilor.

Printre acestea se numără vaccinurile împotriva:

  • hepatitei B
  • tuberculozei (BCG)
  • difteriei
  • tetanosului
  • tusei convulsive
  • poliomielitei
  • infecțiilor cu Haemophilus influenzae tip B
  • pneumococului
  • rujeolei, rubeolei și oreionului (ROR)

Acestea sunt oferite gratuit și sunt administrate conform calendarului național, în maternitate și apoi prin medicul de familie.

Ce vaccinuri sunt considerate „obligatorii” în practică

Deși vaccinarea nu este obligatorie prin lege, vaccinurile din schema națională sunt considerate, în practică, esențiale.

Acest lucru se datorează rolului lor în prevenirea unor boli grave și în menținerea imunității colective. Medicii recomandă ferm administrarea lor, iar majoritatea copiilor din România sunt vaccinați conform acesteischeme.

În situații epidemiologice speciale, cum ar fi apariția unui focar de boală infecțioasă, copiii nevaccinați pot fi temporar ținuți acasă, ca măsură de protecție.

Ce vaccinuri sunt opționale și recomandate de medici

Pe lângă schema națională, există vaccinuri opționale care nu sunt incluse în programul gratuit și care, de regulă, se achită, dar sunt recomandate de specialiști în funcție de riscurile individuale.

Printre cele mai frecvent recomandate se numără vaccinurile împotriva:

  • rotavirusului
  • meningococului
  • varicelei
  • gripei sezoniere
  • virusului HPV

Vaccinul anti-HPV poate fi administrat gratuit, la cerere, anumitor categorii de vârstă, conform politicilor actuale de sănătate.

Decizia privind vaccinarea opțională este luată de părinți, în urma discuției cu medicul.

Ce se întâmplă dacă un părinte refuză vaccinarea copilului

Refuzul vaccinării nu atrage sancțiuni legale. Cu toate acestea, medicii pot informa părinții despre riscurile la care este expus copilul nevaccinat. În anumite situații epidemiologice, autoritățile pot recomanda izolarea temporară a copiilor nevaccinați pentru a preveni răspândirea bolilor.

Sunt necesare vaccinurile pentru înscrierea la grădiniță sau școală?

Deși vaccinarea nu este obligatorie prin lege în România, la înscrierea copiilor în colectivitate sunt necesare documente medicale care includ și situația imunizărilor.

Potrivit Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), la înscrierea copiilor la grădiniță sau la școală este nevoie de:

  • adeverință medicală
  • aviz epidemiologic
  • fișa de vaccinări

Toate aceste documente sunt eliberate de medicul de familie.

Fișa de vaccinări reflectă schema de imunizare a copilului și face parte din evaluarea medicală necesară pentru accesul în colectivitate.

Chiar dacă lipsa vaccinării nu blochează automat înscrierea, statusul vaccinal este luat în considerare, mai ales în situații epidemiologice speciale, când copiii nevaccinați pot fi temporar ținuți acasă pentru protecția lor și a celorlalți.

