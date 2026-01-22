Potrivit uneia dintre sursele publicației, în timpul întâlnirilor cu exilații cubanezi și grupuri comunitare din Miami și Washington, oficialii administrației Trump s-au concentrat pe găsirea „cuiva în cadrul actualului guvern cubanez care înțelege încotro se îndreaptă situația și este dispus să facă o înțelegere”.

Prin intermediul unui astfel de agent intern a fost capturat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, o operațiune care, potrivit WSJ, a „încurajat” administrația Trump.

Surse de la The Wall Street Journal spun că cercul apropiat al lui Trump evaluează economia Cubei ca fiind aproape de colaps și consideră că guvernul „nu a fost niciodată mai fragil” decât este acum, în urma pierderii petrolului venezuelean, coloana vertebrală a economiei cubaneze.

Potrivit oficialilor americani, Washingtonul intenționează să slăbească regimul prin întreruperea aprovizionării cu acest petrol.

Administrația Trump nu are un plan specific de eliminare a guvernului cubanez, spun oficialii. Dar aceștia spun că operațiunea de capturare a lui Maduro este văzută ca un „avertisment” pentru Havana.

Departamentul de Stat al SUA a declarat într-un comunicat că este în interesul securității naționale a Americii ca Cuba să fie „guvernată de un guvern democratic competent și să refuze să găzduiască serviciile militare și de informații ale adversarilor noștri”.

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, Trump a amenințat și Cuba, pe care a descris-o ca fiind „într-o stare foarte gravă”.

Pe 11 ianuarie, președintele SUA a declarat că Cuba nu va mai primi petrolul și banii de la Venezuela care au susținut-o „mulți ani” și a sfătuit Cuba să „încheie o înțelegere înainte de a fi prea târziu”.







