Această descoperire vine într-un moment în care îngrijorările legate de efectele metabolice ascunse ale îndulcitorilor artificiali tradiționali sunt în creștere.

Deși îndulcitorii artificiali sunt promovați ca având zero calorii și conținând foarte puțin sau deloc zahăr, cercetările recente sugerează că aceștia nu sunt complet inofensivi. Dovezile științifice indică faptul că unele dintre aceste substanțe cu gust intens pot influența totuși modul în care organismul răspunde la zaharurile naturale.

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