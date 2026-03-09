Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit luni online şi au avut un singur punct pe ordinea de zi - amânarea procedurilor parlamentare pentru numirea în funcţii la unele instituţii şi autorităţi publice (CNCD, Curtea de Conturi şi Avocatul Poporului).

Astfel, plenul reunit al Parlamentului care urma să aibă loc marţi, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, cei 6 membri din conducerea CNCD şi un consilier la Curtea de Conturi a fost amânat pentru o altă dată.

Noul Avocat al Poporului urma să fie ales pentru un mandat de 5 ani, după ce mandatul actualei şefe a acestei instituţii, Renate Weber, a expirat în iunie 2024.

Potrivit negocierilor dintre partidele coaliţiei de guvernare, funcţia de Avocat al Poporului revine USR.

PSD nu susține propunerea USR

USR a propus-o pentru această poziţie pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, însă PSD nu este de acord să o susţină, deoarece este beneficiară de pensie specială.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine propunerea USR pentru Avocatul Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială.

El a precizat că nu este de acord cu numele care a fost vehiculat în ultima perioadă pentru ocuparea acestei funcţii. Senatorul USR Ştefan Pălărie a solicitat luni numirea în Parlament, în această săptămână, a unui nou Avocat al Poporului, susţinând că actuala şefă a instituţiei, Renate Weber, nu numai că a acumulat "bile negre", dar a şi atins "borna de doi ani de zile peste expirarea mandatului".

Întrebat dacă propunerea USR are susţinere în coaliţie, având în vedere că PSD ar putea să ceară o amânare a votului, Pălărie a răspuns că nu a auzit acest lucru.

"A existat în mod limpede un acord al coaliţiei de guvernare pentru acest algoritm al numirilor, am făcut parte dintr-o discuţie a coaliţiei de guvernare în noiembrie, când se discuta de finalizarea acestui proces pe exact aceleaşi raţiuni, şi anume, doamna Weber trebuie să plece acasă, a trecut până şi perioada de garanţie a unei nominalizări, e nevoie să închidem subiectul Avocatului Poporului. Eu cred că dacă nu vor fi acordate voturile în baza unui acord dat, acela este un gest de maximă iresponsabilitate politică. Nu poţi face politică, nu te poţi ridica la nivelul responsabilităţii de a conduce o ţară, un popor, dacă vorba ta nu este echivalentă cu fapta", a afirmat Pălărie.