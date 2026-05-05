"Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Dan Nicuşor Daniel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr.177DC din 05.11.2025, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, şi anulează în parte Raportul de control nr. 11057/11.08.2025, emis de aceeaşi autoritate, în partea referitoare la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum de 930.283 lei, solicitate la rambursare. Obligă pârâta la rambursarea către reclamant şi a sumei de 930.283 lei, reprezentând cheltuieli electorale efectuate în timpul campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2025. Ia act că reclamantul şi-a exprimat voinţa de a solicita cheltuielile de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a X-a de Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice, sub sancţiunea nulităţii", este soluţia instanţei.

În noiembrie 2025, Nicuşor Dan anunţa că va contesta în instanţă decizia Autorităţii Electorale Permanente de a nu-i restitui un milion de lei cheltuiţi în campania electorală.

Explicațiile privind împrumuturile și donațiile din campanie

El menţiona atunci că a cheltuit 61 de milioane de lei în cele două tururi ale campaniei electorale pentru prezidenţiale, iar AEP i-a restituit doar 60 de milioane de lei.

"În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58,5 milioane împrumutaţi şi 2,5 milioane donaţi. Dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toţi banii pe care i-am cheltuit, aş fi rămas cu 2,5 milioane şi s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP-ul mi-a restituit 60 de milioane, deci cu un milion de lei mai puţin, aproximativ. După ce voi plăti cele 58,5 milioane lei împrumuturi, vor rămâne un milion şi jumătate", preciza preşedintele.

De asemenea, el declara că intenţionează să doneze banii pentru ONG-uri civice şi că va fi organizat un concurs pentru a stabili cine va beneficia de aceste sume.