USR cere audierea directorului SIE în Parlament: ”Are multe explicaţii de dat” pentru deplasările externe

"Am depus astăzi o cerere oficială pentru chemarea domnului Gabriel Vlase în Parlamentul României în urma dezvăluirilor din presă legate de deplasările sale externe într-un context de securitate deosebit de complicat în România. Este revoltător să aflăm din presă că în plină criză de securitate şeful SIE, Gabriel Vlase, a făcut o călătorie luxoasă prin Abu Dhabi, de exemplu. Vrem să ştim de ce a fost necesară această călătorie. Mai mult, vrem să ştim ce măsuri a luat şeful SIE înainte şi după campaniile electorale din acest an, având în vedere atacul hibrid asupra României. Are multe explicaţii de dat domnul director al SIE şi se impune şi o decizie la finalul acestor audieri din Parlamentul României", a spus el, într-o declaraţie de presă susţinută la Parlament, potrivit Agerpres.

Nicu Fălcoi, care este membru al Comisiei parlamentare pentru controlul SIE, a apreciat că "în urma atacului hibrid" asupra siguranţei naţionale "se impuneau mai multe demisii", din toate serviciile de securitate ale României.

"Nu pot să spun în acest moment dacă vom cere sau nu demiterea directorului SIE. Aşteptăm audierea dumnealui în Parlament. Aşteptăm să vedem ce explicaţii va da pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp. Dar, aşa, ca o idee generală, dacă mă întrebaţi pe mine, în urma atacului hibrid asupra siguranţei naţionale a României, pentru că asta a fost, mie mi se pare că se impuneau mai multe demisii, din toate serviciile de securitate ale României", a precizat deputatul USR.

El a opinat că şeful SIE ar fi putut refuza deplasarea, invocând "criză de securitate" din România.

"La solicitarea omologilor... poţi să le transmiţi că nu poţi să te deplasezi, atâta timp cât ai o criză de securitate în propria ţară. Adică, eu dacă eram în locul dumnealui, aşa aş fi făcut. Aş fi spus: 'OK, am văzut invitaţia dumneavoastră, dar în acest moment avem o situaţie deosebită în ţară şi nu pot să părăsesc România'", a menţionat Nicu Fălcoi.

SIE a informat marţi că deplasarea conducerii Serviciului de Informaţii Externe la Baku s-a făcut în cadrul unei misiuni externe, la invitaţia omologilor azeri, pentru a participa la Baku Security Forum, eveniment ce a reunit delegaţii din peste 50 de ţări.

Precizările SIE au venit după ce în presă au apărut informaţii că şeful Serviciului s-a deplasat cu o aeronavă privată la Marele Premiu de Formula 1 de la Baku.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: