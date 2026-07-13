Un lider de partid din fosta coaliție cere alegeri anticipate dacă eșuează din nou negocierile: „Românii ar trebui să decidă”

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă coagularea unei majorități parlamentare pentru învestirea unui nou Executiv.

Mesajul lui Dominic Fritz vine cu nici o oră înainte ca Nicușor Dan să se întâlnească cu el, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, și cu liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian pentru a discuta formarea unei noi majorități parlamentare.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că România are nevoie de un guvern „curajos care să livreze rezultate pentru cetățeni, iar dacă nu este posibilă conturarea unei majorități parlamentare care să îl susțină, poate că decizia ar trebui să aparțină populației, notează Agerpres. „Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a scris liderul USR, luni, pe Facebook .

Alegerile anticipate, luate în calcul de majoritatea partidelor parlamentare

La finalul lunii iunie, Ilie Bolojan susținea că partidul pe care îl conduce nu va bloca organizarea alegerilor anticipate, dacă nu se găsește „o soluție rezonabilă pentru a debloca” actualul impas politic.

„În momentul de față, nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă. Deci, ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vizavi de faptul că președintele României poate convoca alegeri anticipate. Nu am mai avut astfel de situații în România. Avem și niște complicații parlamentare legale de legislația pentru a organiza astfel de alegeri într-o situație de tipul acesta. Personal sunt rezervat că se va ajunge acolo, dar dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate, dacă nu se găsește o soluție rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a afirmat Bolojan.

Și George Simion, președintele AUR i-a în calcul organizarea de alegeri anticipate dacă anu va fi votat un nou guvern.

„Alegerile anticipate. Ei sunt matematicienii, și Grindeanu, și Nicușor Dan, dar nu pot gândi eu soluții care nu există. Ei s-au certat. Nicușor Dan cu Bolojan. Și atunci, ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre”, a declarat președintele AUR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după consultările președintelui cu partidele, că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică și că, în prezent, nu există cadrul legal pentru organizarea lor.

„Rămâne guvernul până în septembrie, interimar, asta e. Și vine a patra nominalizare, că în 60 de zile, ok, pică două guverne și toată lumea vorbește de anticipate sau o parte, dar acum, haideți, pe bune, nu e vorba de instinctul parlamentarilor de a vota un guvern la a doua încercare. Mai sunt două chestiuni importante pentru care eu spun că nu pot fi organizate alegeri anticipate în România. E o chestiune politică și o chestiune tehnică, care sunt legate. Chestiunea politică e așa: România rămâne fără Parlament. În construcția noastră constituțională, democratică, fără Parlament, cât vom sta? O lună? Două luni? Trei luni de zile? Patru? Și ce vom face când nu avem Parlament? Că nu vom avea nici guvern. Că de aceea ajungem la anticipate, că avem un guvern interimar, cu atribuții limitate. Parlamentul nu poate fi dizolvat doar așa, parțial. Sau nu poate să fie un Parlament cu atribuții limitate, fiindcă nu există lege pentru așa ceva. Și după aceea vine partea tehnică: pe baza cărei legi vom organiza alegeri anticipate? Legea generală? Trebuie procedura mai scurtă. Dacă nu vom sta 4 - 5 luni, vom sta și fără Parlament și fără Guvern. Deci vă dați seama că nu se poate. Toată lumea spune: 'Mergem spre anticipate'. Ok, și președintele când dorește să dizolve Parlamentul, care va fi baza legală pe care se va așeza decretul prezidențial? Pun eu această întrebare tuturor colegilor, constituționaliștilor. Nu există astăzi lege pentru organizarea alegerilor anticipate. Punct”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan.

La finalul lunii iunie,, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere de premier și le-a transmis liderilor din PNL și USR că PSD nu se teme de votul cetățenilor, dar fără a spune clar că își dorește sau nu să se ajungă la alegeri anticipate.

„PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă. PSD are o datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor”, a transmis atunci Sorin Grindeanu.