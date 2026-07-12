Administraţia Prezidenţială a anunţat oficial că întâlnirea este programată pentru luni, de la ora 09:00. Au fost invitaţi la discuţii preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi liderul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Varujan Pambuccian, scrie News.ro.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv.

După ce Eugen Tomac, desemnat iniţial candidat la funcţia de prim-ministru, şi-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcţie liberalul Adrian Veştea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcţie.

Zilele trecute, într-o conferinţă de presă susţinută după ce a participat la Summitul NATO de la Ankara, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluţie pentru ieşirea din criza politică.

Nicușor Dan: „Strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluţie”

Preşedintele a menţionat că, în această perioadă, a avut discuţii "cu toată lumea", iar liderii partidelor l-au informat despre discuţiile pe care le-au avut între ei.

"În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluţie. (...) La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd şi o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate", a afirmat şeful statului.

Mai mult, Nicuşor Dan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier - Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan - nu au şanse să strângă o majoritate parlamentară.

"Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să ştiu că nu are nicio şansă să strângă majoritatea. Şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritate. Şi nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine", a afirmat el.

Nicuşor Dan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la preşedinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare, potrivit Agerpres.