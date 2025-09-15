Traian Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române.

Ambasada Rusiei în România a susţinut, într-un comunicat de presă, că incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc este „o provocare intenţionată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse.

În legătură cu convocarea ambasadorului Rusiei la MAE, Ambasada Rusiei precizează că protestul părţii române, care l-a convocat la MAE pe ambasadorul rus la Bucureşti, „a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat”, având în vedere „lipsa unei confirmări obiective a provenienţei ruseşti a aparatului zburător”.

Comentariile Ambasadei Rusiei despre dronă

„Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească”, afirma Ambasada Rusiei în România.

Traian Băsescu a fost întrebat, luni, la Digi24, ce părere are despre reacţia ironică a Ambasadei Ruse la Bucureşti în cazul incidentului cu drona intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei isi are baza în modul nostru de a acţiona. Vreti să vă imaginaţi ambasada Rusiei dacă noi ieri am fi doborat drona rusească? Credeţi că mai era ironic ambasadorul Rusiei? (...) Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a răspuns Băsescu.

Fostul şef al statului a precizat că securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spaţiului aerian „sunt lucruri cu care nu se negociază”.

„Dacă eşti capabil, îţi aperi spaţiul aerian, dacă nu eşti capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spaţiul tău aerian. Deci, multe nu sunt de comentat. Iar poveştile că am fi doborât-o, dar ne-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea... Astea sunt poveşti pentru noi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că eşti capabil să-ţi aperi spaţiul aerian”, a subliniat Traian Băsescu.

„În orice caz. România trebuie să fie pregătită să demonstreze şi aliaţilor din NATO că e capabilă să-şi apere, în primă instanţă, cu forţe proprii spaţiul aerian. Şi hai să fim cinstiţi, dacă luăm informaţiile date de ministrul Apărării că drona a zburat la 300 de metri altitudine. Ce Dumnezeu faci cu un F-16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră la o altitudine de 300 de metri? Rişti chiar aeronava. Deci, cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenţie. Eu aş fi deplasat în zonă sau aş fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antiaeriene”, a punctat fostul şef al statului.

Responsabilitățile politice

Întrebat ce ar fi făcut el dacă era la Palatul Cotroceni, Băsescu a răspuns: „Este al 20-lea ncident. Nu se ajungea la acest număr, vă asigur, dacă eram la Cotroceni”.

Băsescu a adăugat însă că n-ar vrea să intre în acest subiect cu ce ar fi făcut şi că „e târziu” să-şi dea cu părerea ce-ar fi făcut.

„În orice caz, cei care trebuie să judece ce-i de făcut şi ce mijloace reale avem să lovim dronele ruseşti sunt cei care se află pe funcţie acum şi ar fi extraordinar de bine dacă ar încerca să fie cinstiţi cu populaţia şi să spună ce putem, ce nu putem şi ce ne trebuie. Povestile cu «n-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată»... Hai să fim serioşi!”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul şef al statului consideră „ridicol” faptul că după atâta vreme nu există încă normele de aplicare a legii privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

„Dacă după ce, în cele din urmă, am avut legea, noi astăzi nu avem normele de aplicate si nici nu avem stabilite proceduri de reacţie în diverse variante ale violării neautorizate a spaţiului aerian al României, îmi pare rău, dar înseamnă că ne pasă prea puţin. Să nu se supere cei aflaţi în funcţii, dar să spui că azi nu ai metodologia de aplicare a legii care te autorizează să-şi aperi spaţiul aerian, mie mi se pare ridicol”, a subliniat Băsescu.

În opinia fostului preşedinte, „lucrurile sunt la nivel de mnister al Apărării, de ministru” şi nu trebuie neapărat să se aştepte şedinţa CSAT.

„Trebuie un ordin de ministru, cu caracter permanent şi, dacă CSAT are altă părere, când se va convoca şi va avea pe ordinea de zi metodologia, o va analiza şi el. Dar până atunci, sunt specialiştii din MApN, fie că vorbim de inviolabilitatea teritoriului, a spaţiului aerian sau a spaţiului maritin, sunt comandamentele de armă care au toată ştiinţa de a stabili metodologia care poate fi aprobată de ministrul Apărării”, a conchis Traian Băsescu.

