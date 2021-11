Surse: Florin Cîțu, foarte nervos, ar fi amenințat că poate demisiona de la șefia PNL

Agerpres

Surse liberale au declarat pentru Știrile Pro TV că Florin Cîțu ar fi avut un moment de nervozitate după ședința de marți seara din cadrul PNL, unde s-a discutat despre negocierile cu PSD pentru formarea unui Guvern.

Astfel, conform surselor citate, după ședința Biroului Executiv Național al partidului, într-un acces de supărare, Cîțu a avut o discuție cu câțiva dintre liderii PNL și le-ar fi spus că dacă președintele Klaus Iohannis nu-l desemnează premier pe el sau pe Dan Vîlceanu, atunci poate să demisioneze de la șefia partidului.

Asta, în condițiile în care în PNL au început să apară voci care spun că va exista un nou congres PNL. Sorin Hognogi, primar al unei comune din Bistrița-Năsăud, anticipează că, în șase luni, PNL va organiza un nou congres, fiindcă acest partid ”nu are lider”.

Hognogi este unul dintre liberalii care a făcut campanie pentru alegerile europarlamentare din 2019 împreună cu Rareș Bogdan și Robert Sighiartău, două nume importante din actuala conducele a Partidului Național Liberal:

”PNL ÎNCOTRO? În maxim 6 luni vom avea un nou congres, deoarece astăzi PNL nu are un lider! Actualul presedinte nu este lider, nu are experiență politică, nu stie să negocieze si uită prea repede ce promite, tocmai de acea in primăvară zic eu că vom avea alegeri. Până atunci am o mare rugăminte domnule președinte Florin Cîtu, mergeți cât mai rar pe la Cotroceni că altfel nu prindeți primăvara ca președinte PNL!” - a fost mesajul transmis de Hognogi.

Liderii PSD au afirmat de mai multe ori că nu acceptă sub nicio formă să formeze un Guvern cu PNL care să fie condus de Florin Cîțu, în condițiile în care ei au votat la moțiunea de cenzură pentru demiterea sa.