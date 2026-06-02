El a mai spus că nu trebuie să pice, pentru că poţi să dai înapoi, dacă nu poţi să formezi un guvern şi nu trebuie să fie Sorin Grindeanu. Potrivit liderului UDMR, un guvern cu premier tehnocrat şi miniştri politici e şi mai rău decât un guvern tehnocrat.

Kelemen Hunor a declarat că un guvern tehnocrat cu miniştri politici e mai rău decât un guvern tehnocrat.

„E şi mai rău. Deci şi tehnocrat, şi politic, nu. Deci haideţi, totuşi există o limită. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susţinere parlamentară şi face treabă, ori face un guvern politic. Deci şi tehnocrat, şi politic, şi semi-politic, şi semi-tehnocrat, nu merge”, a spus el.

PSD, prima opţiune în viziunea liderului UDMR

Preşedintele UDMR a arătat că, dacă ar fi preşedintele României, ar da PSD posibilitatea de a forma un guvern.

„Eu, dacă aş fi preşedintele României, aş da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituţional aşa merge, cei care au cele mai multe voturi. Nici măcar n-aş pleca de la ideea că au dat în jos guvernul. Aş pleca de la singura chestiune constituţională în acest moment, au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice, că poţi să dai înapoi, dacă nu poţi să formezi un guvern şi nu trebuie să fie Sorin Grindeanu. După care m-aş duce mai departe, la următorul partid, la AUR sau la PNL. Poate aş sări peste AUR, dar aş încerca cu acela care are cele mai multe mandate în Parlamentul actual”, a subliniat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a respins şi ideea prelungirii interimatului actualului Guvern până în toamnă.

„Nu prea cred, nu poate guvernul să vină nici cu ordonanţă de urgenţă, nici măcar cu proiect de lege, după aceea nu poate da ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare şi eu nu aş vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluţia”, a explicat Kelemen Hunor.

„Eu aş începe varianta politică şi dacă nu merge, atunci sigur că ai posibilitatea să mergi mai departe, să încerci, şi nici nu trebuie să aştepţi 10 zile cu fiecare nominalizare”, a completat el.

Despre susţinerea unui guvern monocolor PSD, Kelemen Hunor a spus:

„Aici deja suntem mult prea departe, fiindcă nu-mi permit să merg eu să spun dacă aş vota un guvern PSD monocolor, dar e o posibilitate, dar până când nu există nominalizare, noi suntem pe un teren aproape minat”.

Dialog de la distanță între AUR-PSD

AUR și PSD transmit mesaje diferite despre viitorul guvern, în timp ce numele lui Eugen Tomac este vehiculat pentru funcția de premier. AUR spune că votează doar un premier propriu, iar PSD afirmă că „Tomac e bun, dar Grindeanu e și mai bun”.

„Condiţia pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul şi de a avea certitudinea că anumite puncte esenţiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm şi noi la un guvern care ar face fix acelaşi lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? Noi nu avem ceva cu domnul Bolojan personal, avem ceva cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut. Deci nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte şi (... nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid", a subliniat Peiu.

„Aşteptăm o nominalizare din partea domnului preşedinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculaţii de aproape două săptămâni. Aşadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunţăm. Este puţin ciudat, totuşi, că preşedintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reuşit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar, în ceea ce ne priveşte, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem parte a unui guvern, nu înţelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm prim-ministrul", a spus şi purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

Ce au declarat Marian Neacșu și Kelemen Hunor

Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni, este numele vehiculat în mediul politic, în această perioadă, că ar fi luat în considerare de șeful statului pentru funcția de premier.

Între timp, deputatul PSD Marian Neacşu, a declarat marţi că speră ca în maximum o săptămână să existe un nou guvern.

„După ce preşedintele va desemna un candidat de premier, acel candidat de premier va veni să stea de vorbă cu partidele. În funcţie de propunerea pe care o va face, vom lua o decizie. (...) Haideţi să vedem care este propunerea preşedintelui. Înainte de toate, am prefera un guvern cât mai repede posibil. (...) Sperăm ca în maxim o săptămână", a spus Neacşu la Palatul Parlamentului.

Neacşu a fost întrebat dacă Eugen Tomac şi Sorin Grindeanu i se par alegeri potrivite pentru funcţia de premier. "Eugen Tomac mi se pare o alegere potrivită. Sorin Grindeanu mi se pare o soluţie şi mai potrivită", a afirmat acesta.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că „varianta unui om politic fără partid parlamentar este o invenție pur românească. Eu n-am mai văzut așa ceva”, adăugând că nu înțelege pe ce argumente s-ar putea baza Eugen Tomac pentru a obține sprijinul unei majorități în Parlament.

Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un nou premier, la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

Surse din partidele din fosta coaliție de guvernare spun că lista premierilor ar fi deschisă de consilierul onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac, președinte al Partidului Mișcarea Populară și europarlamentar. Dar de la cine ar veni cele 233 de voturi necesare pentru a învesti Executivul în Parlament nu este momentan clar. Social-democrații spun că l-ar susține pe Eugen Tomac doar în condițiile puse de ei.

Majoritatea românilor consideră că ideea unui premier independent care să conducă un guvern susținut de fosta alianță politică este una proastă, arată un sondaj național realizat de Avangarde în luna mai 2026. În același timp, cei mai mulți respondenți spun că preferă organizarea de alegeri anticipate, semn că neîncrederea în actuala clasă politică nu se traduce automat într-un sprijin pentru soluții tehnocrate.

Potrivit studiului, 53% dintre respondenți spun că varianta unui premier independent este o idee proastă, în timp ce 36,5% o consideră bună. Alți 10,5% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.