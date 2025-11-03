Sorin Grindeanu nu îl invită pe Nicușor Dan la Congresul PSD: „E dreptul meu”. Ce foști lideri ai partidului vor merge

03-11-2025 | 15:16
sorin grindeanu
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD.

Claudia Alionescu

Despre invitarea foştilor lideri PSD, el a spus că a vorbit cu Viorica Dăncilă, dar e plecată, în timp ce Victor Ponta a spus că va veni.

Grindeanu a mai arătat că nu l-a invitat pe Dragnea şi că, din declaraţiile acestuia, are anumite restricţii să participe.

Nu. E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitaţie”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, întrebat dacă îl va invita pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD.

El a mai declarat că a vorbit şi cu alţi foşti preşedinţi ai PSD pentru a-i invita la eveniment, iar Viorica Dăncilă i-a transmis că este plecată în acea perioadă, iar Victor Ponta a confirmat că va veni.

psd, pnl, udmr, coalitie
Congres extraordinar al PSD pentru desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat la prezidențiale

Despre Liviu Dragnea, Grindeanu a arătat că nu îl invită.

E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a arătat Grindeanu.

Vineri, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană, iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină.

Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a spus Grindeanu.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, PSD, congres, grindeanu,

Dată publicare: 03-11-2025 15:16

