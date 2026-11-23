Introducerea unui plafon pentru administraţia locală în vederea dimensionării organigramelor în limita veniturilor proprii, realizarea unui audit de eficienţă în instituţiile publice beneficiare de fonduri PNRR pentru digitalizare şi limitarea împrumuturilor guvernamentale exclusiv la finanţarea proiectelor de investiţii, sunt măsuri propuse de Pactul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă (PNADD) pentru reducerea cheltuielilor statului, scrie Agerpres.

Astfel, organizaţia solicită introducerea unui plafon bugetar procentual din PIB pentru administraţia locală, astfel încât unităţile administrativ-teritoriale să îşi dimensioneze organigramele în limita veniturilor proprii şi a cotei stabilite prin lege, fără a apela la alocări suplimentare din fondul de rezervă bugetară.

De asemenea, PNADD cere realizarea unui audit de eficienţă în toate instituţiile publice beneficiare de fonduri PNRR pentru digitalizare, pentru a evalua reducerea timpilor de procesare şi reorganizarea posturilor a căror activitate a fost automatizată.

Organizaţia mai propune limitarea împrumuturilor guvernamentale exclusiv la finanţarea proiectelor de investiţii, cu stoparea finanţării cheltuielilor curente de funcţionare din datorie publică.

Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanţii Pactului arată că reducerea cheltuielilor de funcţionare ale statului se lasă aşteptate şi că România plăteşte, anul acesta, 60,8 miliarde de lei, echivalentul a 3% din PIB, doar pentru dobânzi la împrumuturile contractate.

„Plafonarea cheltuielilor administraţiei locale ca procent din PIB şi auditul post-digitalizare al posturilor din instituţiile publice, propuse ca alternativă la reorganizarea administrativă trebuie să figureze pe agenda actualului guvern şi aceste măsuri trebuie incluse în Legea bugetului de stat pe 2027. Stabilirea unui plafon fix din Produsul Intern Brut pentru cheltuielile administraţiei publice locale şi corelarea schemelor de personal din instituţiile statului cu investiţiile realizate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă reprezintă soluţii concrete pentru reducerea deficitului bugetar", consideră reprezentanţii PNADD.

Conform acestora, stabilirea acestui plafon va reintroduce disciplina fiscală în administraţia publică şi nu va mai lăsa la latitudinea factorului politic "negocierea" majorărilor pentru aceste cheltuieli aşa cum s-au obişnuit politicienii.

„În ciuda anunţurilor repetate ale guvernelor care s-au perindat la Palatul Victoria de reducere a cheltuielilor statului, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, în timp ce presiunea împrumuturilor asupra bugetului naţional continuă să crească", se menţionează în comunicat.

„Disciplina bugetară trebuie să înceapă cu dimensionarea aparatului administrativ”

Datele oficiale publicate de Ministerul Finanţelor, analizate de PNDD, relevă faptul că din totalul de aproximativ 1,28 milioane de posturi ocupate în sectorul public, 460.409 persoane îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică locală, dintre care aproape 280.000 sunt finanţate integral din bugetele locale. Prin comparaţie, în anul 1990, întregul aparat bugetar al României număra circa 800.000 de angajaţi.

Totodată, cifrele incluse în Strategia Fiscal-Bugetară 2026-2028 şi în execuţia bugetară pe anul 2026, indică faptul că, la un PIB estimat la 2.045 miliarde de lei, cheltuielile statului se situează la 42,3% din PIB, faţă de venituri de 36% din PIB. Pentru acoperirea diferenţei, România plăteşte, în acest an, dobânzi aferente datoriei publice în valoare de 60,8 miliarde de lei, echivalentul a 3% din PIB.

„Într-o economie în care ponderea cheltuielilor cu dobânzile a atins 3% din PIB, disciplina bugetară trebuie să înceapă cu dimensionarea aparatului administrativ la realităţile tehnologice actuale. Investiţiile din PNRR în infrastructura digitală a statului trebuie să se reflecte direct în reducerea costurilor de funcţionare a instituţiilor şi în simplificarea interacţiunii cetăţenilor cu administraţia", notează sursa citată.

În conformitate cu statistica oficială, peste 20% din alocarea PNRR a României a fost direcţionată către transformarea digitală a administraţiei, însă, susţin reprezentanţii PNDD, finalizarea infrastructurii de cloud guvernamental nu a fost urmată, până în prezent, de o reducere proporţională a birocraţiei şi a necesarului de personal din instituţiile centrale şi locale.