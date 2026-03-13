Chiar dacă cei de la PSD au avizat proiectul, decizia finală va fi luată săptămâna viitoare, în Parlament, unde social-democrații ar putea face pact cu AUR ca să-și treacă propunerile, cu care partenerii de coaliție nu au fost de acord.

Deocamdată, Consiliul Fiscal și patronatele au dat undă verde, sub rezerva unor posibile efecte negative aduse de războiul din Orientul Mijlociu.

Bugetul pe 2026 vine cu cea mai mare întârziere din ultimii 20 de ani.

La trei zile după ce a fost pus în transparență publică, bugetul de stat pentru 2026 a fost adoptat joi seara de Guvern. Proiectul a primit avizul Consiliului Economic și Social.

Ilie Bolojan: „Am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări. Una din cele mai importante a fost să reducem deficitul bugetar, și practic este primul pas important în care reintrăm în traiectoria asumată acum 3-4 ani de zile pentru reducerea deficitului, după derapajul din anii trecuți.”

Consiliul Fiscal atrage atenția că ținta de deficit pe care mizează Guvernul stă sub presiunea tensiunilor geopolitice, a costurilor de finanțare, a colectării slabe și a întârzierilor în absorbția fondurilor europene.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Ne-am dorit să fie un buget realist, un buget corect, un buget care să reflecte cu adevărat prioritățile, dar și posibilitățile. PIB-ul de la care am plecat este de 2.045,2 miliarde de lei, cu o creștere prognozată de 1%, o inflație de 6,5% pentru anul 2026.”

1 iulie, data de majorare a salariului minim

Guvernul a stabilit și că de la 1 iulie va crește salariul minim.

Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei. Net, însă, creșterea nu mai e la fel de mare. În buzunar, angajaților o să le intre în plus 119 lei, iar statul este cel care câștigă mai mult, din impozite şi contribuţii mai mari plătite de angajatori.

Deși are multe nemulțumiri, Sorin Grindeanu i-a lăsat pe miniștrii social-democrați să avizeze proiectul. Acum toată atenția se mută spre Parlament. Duminică, PSD decide la Vila Lac dacă votează sau nu bugetul.

Reporter: Dumneavoastră cum veți vota?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „N-o să mă ascund, dar până duminică mai e. Am o idee, dar e prea devreme”.

Ministrul Muncii nu e mulțumit de banii primiți pentru ajutoarele pensionarilor cu venituri mici. Finanțele au prins în buget 1,7 miliarde de lei, la fel ca anul trecut.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Beneficiile pentru pensionari trebuie să meargă pentru 2,8 milioane de pensionari și să crească pragul de la 2.574 la 3.000 de lei. Ar fi nevoie de un surplus de 850 de milioane de lei.”

Partenerii din coaliție nu sunt de acord să crească pragul pentru că nu există bani în plus, așa că PSD anunță că va depune amendamente în Parlament. Social-democrații vor să elimine și obligativitatea plății contribuției la sănătate a mamelor aflate în concediul de creștere copilului, a veteranilor de război și personalului monahal. O mână de ajutor ar putea primi de la AUR.

Reporter: Există posibilitatea să vă aliați cu PSD-ul pentru a trece anumite amendamente săptămâna viitoare în Parlament?

George Simion, președintele AUR: „Nu e vorba doar de un partid sau altul, e vorba de interesul românilor. Noi vom vota orice e în interesul românilor.”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Eu o să apelez la buna-credință a parlamentarilor.”

Reporter: Domnul Bolojan rămâne o stâncă de neclintit în negocierile pe care le aveți?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Vedem și cu stâncile astea... ”

Pentru ca bugetul să fie adoptat și de Parlament este nevoie de jumătate plus unu din totalul numărului de deputați și senatori, prezenți la ședința comună.