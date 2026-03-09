El a declarat că le-a cerut celor de la USR să schimbe această propunere şi să vină cu o persoană care nu are pensie specială.

Sorin Grindeanu a făcut aceste declarații într-o conferinţă de presă, întrebat dacă PSD va vota în Parlament propunerea USR pentru funcţia Avocat al Poporului.

”Nu. Am spus şi nu ne răzgândim. USR poate să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Eu înţeleg că, timp de zece ani, unii în România au susţinut lucrurile acestea, dar când e să le şi aplice, se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus şi au susţinut această chestiune, ar trebui să înceapă cu ei. Mă refer la domnii de la USR. Şi doamnele. Atunci să propună oameni care nu au pensii speciale în acest funcţii. Mă gândesc că se găseşte vreunul la USR care să nu aibă pensie specială şi care să aibă studiile şi să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut, să schimbe propunerea. Să nu fie cineva deţinător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerinţă vom vota, dacă nu, nu”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

USR o susţine pentru funcţia de Avocat al Poporului pe Roxana Rizoiu, fost funcţionar în Ministerul Justiţiei şi în Ministerul de Externe. Rizoiu s-a pensionat la vârsta de 50 de ani şi este beneficiară de pensie specială.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că Roxana Rizoiu este extrem de calificată, a fost de două ori agent guvernamental pentru România la CEDO şi este una dintre cele mai importante experte pentru drepturile omului. Fritz consideră că există un anumit scepticism din partea unora în privinţa ei tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice.

Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine, în contextul nominalizării lui Rizoiu, că nu toţi pensionarii speciali sunt ”toxici, corupţi şi netrebnici”. ”Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”, a explicat Radu Miruţă.