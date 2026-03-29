”Până am plecat din sală, cred că sunt 3 scenarii posibile după data de 20 aprilie când va fi consultarea noastră, unul care înseamnă ieşirea de la guvernare, altul care înseamnă continuarea în acelaşi mod ca până acum şi al treilea cel care ar însemna păstrarea actualei coaliţii, dar o reaşezare a lucrurilor în interiorul coaliţiei. Eu nu vreau să fac speculaţii în acest moment şi să spun cum va fi votul a aproape 5.000 de colegi, pe care îl vom da cu toţii în 20 aprilie, dar fiecare din aceste variante este cu plus şi cu minus, nu pentru PSD, ci are avantaje şi dezavantaje pentru situaţia generală a României”, a declarat Sorin Grindeanu, duminică, la Brăila.

”Dacă rămânem în varianta de până acuma, sigur, putem să vorbim de stabilitate, putem să vorbim de lucrurile care plac unora. Am mai spus şi ieri, la Târgovişte, stabilitate e şi în ţări care nu au democraţie, în Coreea de Nord e stabilitate, dar nu există prosperitate. Să ai stabilitate doar de dragul stabilităţii şi viaţa românilor să fie din ce în ce mai rea ăsta nu e un argument să rămâi într-o coaliţie, din contră. Este un argument că trebuie să faci ceva, să schimbi lucruri, să încerci să faci o guvernare mai bună pentru români. Stabilitatea de dragul stabilităţii, fără prosperitate, nu îşi are sensul”, a mai afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă primarii au cerut ieşirea PSD de la guvernare, liderul PSD a spus că nimeni nu a cerut ca PSD să continue în acelaşi mod de până acum.

”Nu a fost nici măcar unul dintre vorbitori, până să ies din sală, să spună că trebuie să continuăm în acelaşi mod. Că e o opoziţie totală, că facem lucrurile în alt mod în cadrul coaliţiei, e altceva, dar nu a fost nici măcar unul care să spună hai să rămânem aşa cum suntem acuma”, a mai declarat Grindeanu.

Întrebat, de asemenea, dacă ia în calcul alegerile anticipate, liderul PSD a precizat că există tot timpul acest scenariu.

”Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern. E mai greu realizabil în România, din cauza prevederilor constituţionale. Mai greu ajungi la alegeri anticipate. Dar tot timpul e acolo un scenariu care poate să ajungă, sigur, cu şanse foarte mici de a se întâmpla, dar este şi acest scenariu”. a adăugat Grindeanu.

”Să ştiţi că avem stabilitate şi în Belarus. Avem stabilitate şi în Coreea de Nord, dar asta nu înseamnă că e prosperitate. Şi chiar şi în Rusia e stabilitate”, a afirmat, vineri, Grindeanu.