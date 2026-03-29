Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că punctul de vedere al colegilor săi care au participat, duminică, la întâlnirea regională Sud-Est de la Brăila, este că lucrurile nu merg într-o direcţie bună în România şi că indicatorii macroeconomici nu dau speranţă de mai bine.

Grindeanu a susţinut că guvernarea ar trebui făcută pentru oameni, nu pentru ”nişte tabele în Excel” care arată ca un dosar de insolvenţă al României. ”Nu aşa se face o guvernare. Şi dacă o guvernare merge în modul ăsta, trebuie să schimbi ceva”, a afirmat el.

”E a treia întâlnire regională pe care o avem, astăzi sunt cele şase judeţe din regiunea dumneavoastră. Au fost discuţii foarte bune. Rostul acestor întâlniri este de a informa despre situaţia la zi a guvernării, în primul rând începând cu o autoevaluare a noastră, a acţiunilor noastre, cât şi a acţiunile miniştrilor PSD din Guvernul României şi după aceea cu o evaluare a întregului act de guvernare şi cu tot ceea ce însemană proiecte, programe, lucruri ce ţin de o bună guvernare”, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Brăila, Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a reiterat că social-democraţii nu sunt mulţumiţi de actuala guvernare.

”În acest moment, punctul de vedere şi al nostru şi al colegilor care au luat cuvântul este că nu ne îndreptăm într-o direcţie bună, că toţi indicatorii macroeconomici sunt unii care nu ne dau speranţă. Că de fapt asta ar trebui să ne preocupe, guvernezi pentru oameni, guvernezi ca oamenii să ducă o viaţă mai bună, nu guvernezi pentru nişte tabele în Excel care arată mai mult ca un dosar de insolvenţă. De data asta un dosar de insolvenţă pentru ţară. Nu aşa se face o guvernare. Şi dacă o guvernare merge în modul ăsta, trebuie să schimbi ceva”, a susţinut Grindeanu.

”Vom alege pentru PSD drumul care e mai bun pentru români”

PSD va face o consultare, în 20 aprilie, privind drumul pe care îl va urma, dacă va mai rămâne sau nu la guvernare.

”În 20 aprilie vom decide drumul pe care îl vom lua, vom alege pentru PSD drumul care e cel mai bun pentru români. Suntem cel mai mare partid din Parlament, pentru că suntem vocea românilor, pentru că asta am fost în istoria PSD de după Revoluţie şi nu ne putem face că nu vedem şi nu auzim ceea ce se întâmplă. De aceea facem această consultare, acest referendum intern, pentru a decide calea pe care mergem. Am intrat în această coaliţie asumat, am intrat de bună credinţă, am intrat să facem lucruri bune pentru oameni. La 10 luni tragem linie, ne facem nouă evaluarea şi după aceea facem evaluarea întregii guvernnări, urmând să decidem drumul pe care mergem”, a spus Grindeanu.