Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, este de părere că PSD se preface atunci când spune că va face reforme, el considerând că, după rateurile legate de imaginea partidului, inclusiv botezul fiului lui Alfred Simonis, consilierii PSD le-au propus liderilor să vorbească public de reformele pe care oamenii le aşteaptă de decenii deja, scrie News.ro.

„Această reformă făcută pe genunchi, cu termen martie 2027, nu este posibilă. Ea ar trebui să se facă pe baza unor studii”, susţine edilul, care explică faptul că dezvoltarea trebuie să se facă nu „unind sărăcii mai mici”, ci în jurul oraşelor mari.

„Părerea mea e că (PSD – n.r.) se face că face reformă. După imaginea proastă câştigată în diferitele etape, ultima dată la Timişoara, acum, bineînţeles că trebuie să vină... probabil, consilierii lor de imagine le-au spus: nu puteţi ieşi din această poveste decât dacă veţi veni cu reforme. Şi sunt două reforme la vedere: această reformă administrativ-teritorială care trebuia făcută chiar din anii 90, cum au făcut-o şi polonezii, unde nu există UAT sub 16.500 de oameni, iar în zona angajaţilor bugetari, în zona locală sunt sub 200.000, 185.000 în Polonia, faţă de vreo 400.000 la noi, în condiţiile în care Polonia este aproape dublă, adică este mai mult decât dublu decât noi, au vreo 39 de milioane de locuitori, în timp ce noi, la ultimul recensământ, aveam, nu ştiu, 18-19 milioane de locuitori. Iar a doua reformă, bineînţeles, care şi asta trebuia făcută de mulţi ani, este reforma firmelor de stat care foarte multe dintre ele, în afară de cele care sunt în domeniul energiei, sunt găuri negre pe care le finanţezi în fiecare an cu sute de milioane”, a afirmat Constantin Toma.

Edilul municipiului Buzău s-a arătat sceptic cu privire la faptul că PSD va reuşi să facă reforma pe care o promite, el amintind că Partidul Social-Democrat „nu a livrat nimic atâţia ani”.

„Această reformă făcută pe genunchi, cu termen martie 2027, nu este posibilă”

„Păi, n-au livrat nimic atâţia ani şi poţi avea încredere, dintr-o dată, într-un partid în care, eu ştiu, s-au luat decizii, în primul rând, numai pentru interesele personale şi pentru sinecuri? (...) Această reformă făcută pe genunchi, cu termen martie 2027, nu este posibilă. Ea ar trebui să se facă pe baza unor studii”, a mai afirmat Toma.

El a spus că există un studiu la Academia Română şi altul făcut de Banca Mondială şi înaintat recent Ministerului Dezvoltării, prin care se observă că dezvoltarea României se realizează, în ultimul deceniu, în oraşe şi în zona de influenţă a oraşelor.

„Peste 96-97% din Produsul Intern Brut al României se face în această zonă. Peste 98% din firme sunt tot aici şi ideea este, în primul rând, înainte de a te gândi la judeţ, înainte de a încerca să uneşti sărăcii mai mici ca să dea o sărăcie mai mare, trebuie să faci unirea localităţilor de pe lângă oraşe cu oraşul-mamă. Vă povestesc ce este la Buzău: 75% din Produsul Intern Brut al întregului judeţ Buzău se face în municipiul Buzău, 62% din toţi oamenii care lucrează în judeţul Buzău lucrează în municipiul Buzău. Fapt pentru care ne-am dus cu transportul în comun, vorbesc de Primăria Buzău, în o sută de localităţi pe lângă Buzău, pentru că nu ne mai veneau oamenii la muncă şi, mai mult decât atât, copiii abandonau, foarte mulţi dintre ei, la nivelul clasei a opta pentru că nu existau mijloace de navetă. Deci ar trebui, pentru că ar fi mult mai atractive şi mai competitive oraşele mari, dezvoltarea să se facă în centre urbane mari. (...) Trebuie să avem mai multă atracţie, mai multă competitivitate. Nu să ne gândim că am putea face, a reduce ceva în cheltuieli. Trebuie să aşezăm ţara şi pe o direcţie de dezvoltare. Şi acest lucru se face cu oraşele în faţă”, a argumentat Constantin Toma.