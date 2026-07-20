Grindeanu a declarat că, în momentul de față îi este ”greu” să își imagineze o colaborare guvernamentală cu AUR, ”din cauza credibilității unora dintre liderii AUR”.

În opinia președintelui PSD, unii lideri ai partidului AUR ”au în continuare probleme să-și clarifice anumite poziții care sunt în contradicție cu normele și cu valorile europene”.

Grindeanu susține că, ”atâta timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu va exista o colaborare”.

Pe de altă parte, mai trebuie subliniat faptul că Guvernul Bolojan a fot demis în urma unei colaborări în Parlament între reprezentanții PSD și AUR, care au votat împreună pentru revocarea din funcție a unui Executiv din care făcea parte și Partidul Social Democrat.

Constantin Toma, PRO TV: Spuneați că excludeți o formare a unei majorități cu parlamentari extremiști, este o chestiune de moment sau puteți da asigurări colegilor din PSD, cât și președintelui Nicușor Dan, că până în 2028 nu veți face o alianță cu AUR?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Păi, dacă aș fi făcut altceva, eu cred că eram într-o altă situație acum. Am văzut încercările de săptămâna trecută, de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. Eu am spus așa, că respect votanții partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. Asta am spus la acel interviu. Îmi doresc ca o parte dintre ei să înțeleagă că e nevoie de soluții la problemele de zi cu zi, și nu de populism, fiindcă ceea ce primesc în acest moment într-un procent covârșitor e populism. Mai departe, însă, am spus că în acest moment îmi este greu să-mi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilității unora dintre liderii AUR. Asta am spus.

Nu pot să am încredere în acești lideri care o dată votează pentru - și bine au făcut - ca Bolojani să plece acasă, și odată ies din sală sau decid să iasă din sală, ca să îl țină practic pe Bolojan pe perfuzii. În plus, liderii AUR au în continuare - și am spus și asta - au în continuare probleme să-și clarifice, din punctul meu de vedere, anumite poziții care sunt în contradicție cu normele și cu valorile europene. Atâta timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu va exista o colaborare. Și asta am spus săptămâna trecută, n-am spus altceva”.

De asemenea, întrebat dacă poziția sa politică față de AUR s-ar schimba dacă acest partid nu ar mai fi condus de George Simion, Grindeanu a evitat să dea un răspuns clar.

Constantin Toma, PRO TV: Deci, în condițiile în care George Simion n-ar mai fi președintele AUR, ați putea ...

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Eu n-am personalizat treaba asta, am spus la, la ... am vorbit impersonal.”