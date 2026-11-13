În replică, jurnalistul și-a cerut scuze pentru cuvintele folosite, dar critică în continuare faptul că i-a fost îngrădit accesul la informare.

Șeful statului a avut un schimb de replici tensionat și cu un alt reporter, care l-a întrebat de ce îl păstrează pe Lucian Pahonțu la conducerea SPP.

Aflat la Dublin, președintele Nicușor Dan a spus că a luat decizia de a-i interzice accesul la Palatul Cotroceni lui Ovidiu Vanghele după ce acesta l-a jignit de mai multe ori pe Facebook.

Nicușor Dan, președintele României: „În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi, și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă.”

Șeful statului a punctat și că jignirile nu îl privesc doar pe el.

Nicușor Dan, președintele României: „Eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători, e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român.”

Între timp, jurnalistul Ovidiu Vanghele și-a cerut scuze într-un interviu pentru Paginademedia.ro. El a mărturisit că a reacționat dur în luna aprilie după numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general.

Ovidiu Vanghele, jurnalist: „Am ales foarte prost cuvintele în acel context şi îmi cer iertare pentru asta. Mi se pare o chestie de civilizaţie să revii asupra unui lucru contondent, ofensiv, pe care l-ai spus, pentru că cineva îţi spune că l-a resimţit ca atare. E o chestie de bun-simţ.”

Nicușor Dan, întrebat din nou de ce îl păstrează pe Lucian Pahonțu la conducerea SPP

Tot la summit-ul de la Dublin, Nicușor Dan a fost întrebat din nou de ce îl păstrează pe Lucian Pahonțu la conducerea SPP, având în vedere acuzațiile privind rolul pe care l-ar fi avut acesta la Revoluție, în timp ce în alte state europene oameni care fost în situații similare au fost demiși sau au făcut un pas în spate.

Jurnalist: „De ce vă agățați de domnul Pahonțu atât de tare?”

Nicușor Dan, președintele României: ”Cred că întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este.. nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare? Mandatul meu este să pun niște lucruri în ordine”.

Jurnalist: „Eu v-am dat niște exemple din Europa, unde oamenii au demisionat pentru lucruri mai mici. Atât. Mulțumesc”.

Cotroversa a pornit de la o investigație Recorder care arată că plutonul comandat de Pahonțu ar fi făcut parte din dispozitivul de represiune în noaptea de 21 decembrie 1989.

Zeci de protestatari au fost uciși atunci în Capitală. Șeful SPP a respins categoric acuzațiile și a declarat că nici el, nici subordonații săi nu au avut muniție sau contact cu manifestanții.