Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului şi, respectiv, preşedintele Camerei Deputaţilor "în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată", precum şi ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului, respectiv, ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

La Camera Deputaţilor, şedinţa Biroului permanent, în vechea componenţă, va avea loc luni, începând cu ora 13:30, iar de la ora 16:00 se va întruni plenul Camerei. La Senat, plenul se va reuni tot de la ora 16:00, iar Biroul Permanent de la ora 12:00.

Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleşi, în fiecare cameră, membrii Birourilor permanente, şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Senatului, respectiv ai Camerei Deputaţilor. Preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, au fost aleşi, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani.

Prioritățile coaliției în această sesiune parlamentară sunt adoptarea reformei administrației publice și măsurile de relansare economică

Potrivit Regulamentelor celor două Camere, alegerea membrilor Birourilor permanente se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, conform configuraţiei politice a forului respectiv şi negocierii liderilor grupurilor parlamentare. Listele candidaţilor propuşi se vor supune în întregime votului Camerei Deputaţilor, respectiv Senatului şi se aprobă cu votul deschis al majorităţii parlamentarilor prezenţi în fiecare cameră.

Priorităţile coaliţiei în această sesiune parlamentară sunt adoptarea pachetului privind reforma administraţiei publice locale şi centrale, măsurile de relansare economică şi legea bugetului de stat pe 2026.

Opoziţia a anunţat că pregăteşte moţiuni simple împotriva miniştrilor de Externe şi al Apărării, dar şi de cenzură la adresa Guvernului, precum şi mai multe iniţiative legislative legate de reducerea cheltuielilor statului şi de protejarea cetăţenilor.

