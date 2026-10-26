Potrivit acesteia, într-o ţară cu război la graniţă, armata trebuie să-şi planifice singură sediile şi investiţiile.

Ea îşi propune ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

„Am depus în Parlament o iniţiativă legislativă care mută cheltuielile de întreţinere a centrelor militare de la Consiliile judeţene şi Primăriile de sector la Ministerul Apărării Naţionale. Curentul, căldura şi paza centrelor militare se plătesc astăzi din bugetele judeţelor. De peste 50 de ani. Centrele militare sunt ale armatei. Acolo se fac recrutarea, evidenţa militară şi pregătirea oamenilor pentru apărare. Regula care le pune în grija Consiliilor judeţene vine din 1972 şi a rămas în lege până azi. Într-o ţară cu război la graniţă, armata trebuie să-şi planifice singură sediile şi investiţiile. Prin modificarea propusă, statul nu cheltuie niciun leu în plus. Banii ajung acolo unde le e locul, iar judeţele rămân cu ei pentru drumurile şi spitalele lor'', a explicat senatoarea liberală pe Facebook, potrivit Agerpres.

Nicoleta Pauliuc a precizat că preşedinţii de Consilii judeţene susţin demersul.

„Eu voi susţine ca propunerea să fie dezbătută rapid, ca să poată intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027'', a transmis Pauliuc.