Ședința de guvern include un proiect care permite primăriilor și consiliilor județene să se împrumute de la stat fără dobândă, măsură prin care Executivul vrea să sprijine continuarea proiectelor din PNRR, scrie TVR Info.

Așadar, Parlamentul se pregăteşte pentru un vot decisiv, marţi, împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moţiunea intitulată „STOP Planului Bolojan”, iniţiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR şi PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulţumirilor legate de reformele administrative şi vânzarea unor active ale statului.

Soarta lui Ilie Bolojan care părea decisă în ziua depunerii moţiunii care are 254 de semnături, cu peste 20 mai mult decât necesarul, încă se joacă, cu mai puţin de 24 de ore înainte de votul final.

Pentru ca moţiunea să treacă şi Guvernul să fie demis, este nevoie de votul a jumătate plus unu din numărul total al parlamentarilor, adică de 233 de voturi.

Documentul de depunere a moţiunii de cenzură a fost semnat de 253 de parlamentari, culese de iniţiatori de la parlamentari dintr-un spectru politic mai larg decât iniţiatorii.

PSD, PNL şi PACE, cele trei partide care îşi revendică paternitatea moţiunii de cenzură, aveau, conform datelor oficiale de pe site-ul celor două Camere ale Parlamentului, la momentul declanşării procedurilor de demitere a guvernului, un total de 323 de parlamentari (221 PSD, 90 AUR şi 12 PACE), adică le lipsea un vot pentru a trece moţiunea, scrie News.ro.