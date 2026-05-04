Câștigul a avut loc la Bar Renato, un punct de loterie frecventat de localnici, relatează Il Messaggero .

Proprietarul localului a povestit cum s-a întâmplat totul: „Femeia, care vine aici de mulți ani, a intrat împreună cu soțul ei, a băut o cafea și apoi a decis să încerce un loz de 5 euro ‘Color’. Nu se aștepta deloc ca acel moment să îi schimbe viața.”

Pentru norocoasa câștigătoare, momentul descoperirii a fost șocant.

„Cu siguranță nu mă așteptam. L-am cumpărat doar ca să joc. Când am văzut suma, am mers să verific la agenție și mi-au confirmat că am câștigat”, a declarat ea.

Proprietarul agenției spune că femeia încă nu realizează pe deplin norocul uriaș: „Este puțin superstițioasă și încă nu crede că a câștigat. Așteaptă confirmarea oficială, peste aproximativ 40 de zile, înainte să sărbătorească.”

Acesta a precizat că este vorba despre un cuplu stabilit de mult timp în oraș, clienți obișnuiți ai localului, însă identitatea lor rămâne confidențială.

Cel mai mare câștig din istoria agenției

Pentru proprietarul barului, suma câștigată este fără precedent: „Am avut câștiguri mai mici, de 5.000 sau 10.000 de euro, dar niciodată 500.000. Este un câștig care îți schimbă viața.”

Vestea s-a răspândit rapid, iar mulți clienți au reacționat cu uimire și, pe alocuri, invidie.

„Știți cum e, astfel de lucruri li se întâmplă mereu altora”, a spus amuzat proprietarul.

Între timp, vânzările de lozuri au crescut, pe fondul speranței că norocul ar putea lovi din nou.