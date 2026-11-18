Marți, cea mai puternică agenție de informații din Statele Unite a raportat o defecțiune la comunicațiile interne, în timp ce utilizatorii Apple au întâmpinat erori la accesarea unor servicii.

O rețea internă folosită de angajații Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite pentru transmiterea datelor strict secrete a fost scoasă marți din funcțiune.

Oficialii instituției au precizat că a fost vorba despre o degradare temporară a serviciului, apărută în timpul unor lucrări de mentenanță, și au dat asigurări că incidentul nu a afectat capacitatea de a apăra țara.

O defecțiune a afectat comunicațiile Agenției Naționale de Securitate

Beth Sanner, fost director adjunct al Serviciului Național de Informații pentru Integrarea Misiunilor: „Le-a afectat, într-o anumită măsură, capacitatea de a-și desfășura activitatea, dar nu este o criză de securitate națională.”

Eric Tucker, The Associated Press: „Incidentul are loc pe fondul altor întreruperi înregistrate în ultima săptămână, care au stârnit îngrijorări cu privire la o posibilă suprasolicitare a sistemelor sau la alte probleme legate de atacuri cibernetice. Am văzut, desigur, ce s-a întâmplat vinerea trecută, când traficul aerian la nivel național a fost oprit la sol. Ieri, United Airlines a anunțat, la rândul său, o problemă, iar în aceeași zi a fost raportată și o defecțiune a unui sistem bancar.”

Secretarul de stat Marco Rubio a încercat să liniștească populația și să pună capăt speculațiilor privind un atac cibernetic de amploare.

Marco Rubio susține că incidentele nu au legătură între ele

Marco Rubio, secretarul de stat SUA: „Primul lucru pe care vreau să îl subliniez foarte clar este că nu avem absolut nicio dovadă. Nu avem niciun indiciu, nicio probă și niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste incidente are legătură cu celelalte. În al doilea rând, nu avem nicio dovadă și niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste incidente izolate are legătură cu actori rău intenționați, hackeri cibernetici, infractori, un alt stat sau orice alt actor ostil.”

Experții atrag însă atenția că momentul în care s-a produs incidentul ridică semne de întrebare și nu poate fi trecut cu vederea.

Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI: „Toate acestea se întâmplă într-un moment în care urmărim cu maximă atenție evoluțiile și încercăm să aflăm mai multe despre presupusa amenințare iraniană, folosirea unei bombe murdare ca armă de asasinare pe teritoriul Statelor Unite.”

Ca și când toate acestea nu ar fi fost de ajuns, și compania Apple s-a confruntat marți cu probleme tehnice. Mii de utilizatori au reclamat că nu pot accesa mai multe servicii importante. Compania a anunțat că întreruperea a fost provocată de o actualizare internă a sistemelor.