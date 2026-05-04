Deputatul Alexandrin Moiseev, ales în circumscripţia electorală Botoşani, informează Biroul Permanent al Camerei că, începând cu data de 29 aprilie, şi-a dat demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat şi îşi va continua activitatea ca deputat afiliat Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

În plus, deputatul neafiliat Plopeanu Rodica, aleasă în Circumscripţia electorală Buzău, anunţă că începând cu data de 4 mai 2026 nu va mai activa ca deputat neafiliat şi va activa ca deputat afiliat Grupului PSD.

Anunţurile vin în contextul în care marţi are loc, în plenul reunit, votul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iniţiată de PSD şi AUR.