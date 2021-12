Ministrul Digitalizării, Florin Roman, a demisionat în urma scandalului de plagiat la adresa sa

Ministrul Digitalizării, Florin Roman, a demisionat astăzi, în urma scandalului în care a fost implicat în spațiul public, privind studiile sale.

El a fost acuzat de plagiat, dar și de faptul că și-ar fi trecut în CV o licență la Universitatea Babes Bolyai, deși nu ar fi urmat cursurile universității respective.

Roman afirmă că, de fapt, a fost vorba de ”neglijențe” în C.V.-ul său, astfel că îl va acționa în instanță pe președintele USR Dacian Cioloș, care l-a numit ”plagiator dovedit”.

El susține că a luat decizia de a demisiona pentru ca acest scandal să nu ”afecteze activitatea Executivului”.

”Am înaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale.

Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal să afecteze activitatea Executivului.

Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș, ne vedem in instanță. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanță sau comisie sa dea un verdict.

În rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” în regim de monopol la digitalizare, vă spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit să mă acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijențe din CV.

Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!” - a transmis Florin Roman într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Totodată, liberalul a pus pe rețeaua de socializare fotografii care ar arăta diplomele sale de studii:

Înainte ca Roman să anunțe public decizia, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru a declarat - întrebat de jurnaliști - că premierul Nicolae Ciucă așteaptă și acum ca ministrul Florin Roman să vină cu lămuriri în acest caz.

De asemenea, întrebat când i s-au cerut explicații lui Florin Roman, Cărbunaru a declarat că acest lucru s-a întâmplat de la apariția primelor informații în presă, adică în urmă cu mai multe zile.

Pe de altă parte, imediat după izbucnirea scandalului, Roman a susţinut că acuzaţia de plagiat la adresa lui este nefondată.

"Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul că profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură, să susţină o campanie de denigrare a mea, să dovedească fapte de care nu mă fac vinovat", a scris Roman pe Facebook.

Președintele USR: ”Roman, un impostor mărunt”

Tot miercuri, înainte ca Florin Roman să-și anunțe demisia, preşedintele USR, Dacian Cioloş, i-a solicitat premierului Nicolae Ciucă - încă o dată - să îl demită "de îndată" pe ministrul Florin Roman.

"Îi cer domnului prim-ministru Ciucă să îl demită de îndată pe ministrul Florin Roman, care se dovedeşte a fi un impostor mărunt, cu tot CV-ul falsificat. (...) Domnule Ciucă, cu fiecare secundă cu care îl menţineţi în post, Florin Roman compromite iremediabil funcţia de ministru al Cercetării. Compromite ideea de meritocraţie şi competenţă pentru orice tânăr care şi-a făcut studiile cu trudă, pentru orice cetăţean normal din această ţară care nu a fentat şcoala. Daţi-l afară!", a scris Cioloş, miercuri, pe pagina sa de Facebook.