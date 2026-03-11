În timp ce membrii comisiei de audieri s-au contrat dur, Țoiu s-a apărat și a spus că a respectat la virgulă protocolul, dar şi că nu a intervenit în cazul repatrierii fiicei lui Victor Ponta.

Ceea ce trebuia să fie o discuție civilizată s-a transformat rapid într-un cor de urlete.

30 de minute a așteptat ministrul de Externe, Oana Țoiu, pentru a lua cuvântul în ședința comisiei pentru politici externe. Asta pentru că reprezentanții PSD și președintele comisiei, de la UDMR au avut ceva de împărțit.

Hajdu Gábor, președintele comisiei de politică externă, UDMR: ”Două întrebări per grup parlamentar”.

Adrian Câciu, deputat PSD: ”Tu n-ai cum să înţelegi ce înseamnă să fii român! De când ai venit nu ai supus la vot nici măcar o procedură și ne provoci continuu. Îți pasă de România?”

Într-un final, Oana Țoiu și-a început pledoaria.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe: ”Am reuşit să aduc acasă 5700 de români, 3200 s-au întors prin zboruri ale statului român sau facilitate de statul român, restul de 2500 pe cont propriu”.

Cei de la AUR i-au cerut explicații ministrului de Externe, după ce faţa lui Victor Ponta nu a fost primită într-un zbor de repatriere.

Mihail Neamțu, deputat AUR: ”A inclus această listă şi persoane care nu respectau cele 2 criterii MAE? Da sau nu?”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe: „Cred că este foarte periculos ca un parlamentar să folosească drept argument copilul unui alt parlamentar, al unui partid cu care caută să facă o alianță politică.”

Adrian Solomon, deputat PSD: ”N-ai simţit vreo secundă că te depăşeşte situaţia şi că ai greşit ministerul?”

Oana Țoiu, ministerul Afacerilor Externe: ”Simt şi am simţit responsabilitatea oamenilor blocaţi acolo şi a copiilor minori care au fost acolo”.

Prezent prin videoconferință, consulul din Dubai, a părăsit la un moment dat discuţia pe motiv că avea o întâlnire. Şedinţa începută cu o oră întârziere s-a încheiat după alte 3 de dezbateri tensionate.