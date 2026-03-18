„PSD a vrut să trădeze acordul din coaliţie şi să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR. Acum, PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot. Aşa se comportă partidele extremiste şi populiste peste tot în Europa: se torpilează între ele, se trădează şi foarte rar reuşesc să ajungă la un acord”, a scris Mureşan pe Facebook.

El a adăugat că "PSD trebuie să decidă dacă va continua să acţioneze ca un partid populist, alături de AUR, sau se va comporta ca un partid responsabil, alături de partenerii de coaliţie".

Parlamentarii din Comisiile reunite de buget-finanţe au respins, miercuri, amendamentul depus de PSD la bugetul Ministerului Muncii. Decizia a fost luată după mai multe minute de discuţii aprinse şi după o întrerupere de aproximativ trei ore a şedinţei, în contextul contestării votului iniţial.

Amendamentul PSD propunea alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei.

După respingerea amendamentului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că PSD nu va vota bugetul Ministerului Finanţelor dacă nu se găsesc 1,1 miliarde pentru pachetele one-off.

Preşedintele Comisiei de buget a Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Huţucă, a avertizat că respingerea bugetului Ministerului Finanţelor ar duce la închiderea şedinţei, pentru că bugetul de stat nu mai poate fi discutat.

După mai multe discuţii pe această temă, şedinţa comisiilor de buget a fost suspendată pentru o perioadă de timp pentru găsirea unei soluţii.