El a mai precizat că orice persoană care încalcă legea trebuie să răspundă, indiferent de funcția deținută.

'Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, vă repet, dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe, cine nu respectă legea, plătește', a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Brașov.

Procurorii anticorupție efectuează, marți, peste 20 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de corupție și constituire de grup infracțional organizat.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate în București și în județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau la sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

'Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat', se precizează în comunicat.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că descinderi au loc și la Autoritatea Rutieră Română (ARR), iar în acest caz sunt vizate 12 persoane, printre care s-ar număra și șeful ARR, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Grindeanu, pe vremea când acesta era ministru al Transporturilor.

Infracțiunile de corupție pe care le cercetează anchetatorii ar fi, potrivit surselor citate, dare și luare de mită, trafic de influență.