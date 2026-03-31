Suspiciunile anchetatorilor sunt legate de șpăgi de zeci de mii de euro.

În fruntea listei de suspecți în acest caz de corupție este nimeni altul decât directorul general al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, fost șef de cabinet al fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Procurorii anticorupție de la Cluj fac cercetări de luni bune și au plasat inclusiv un investigator sub acoperire, pentru a strânge dovezi într-o poveste extrem de simplă, spun ei: o chestiune legată de modalitatea în care șoferii profesioniști ar fi obținut atestatele, pentru a căror susținere erau necesare examene.

Și, ca să fie siguri că au aceste atestate și că trec examenele cu pricina, ar fi avut nevoie de subiecte pe care să le știe dinainte, iar pentru a le primi ar fi plătit șpăgi, spun procurorii DNA, între 600 și 1.500 de euro.

De altfel, însuși Cristian Anton este suspectat că, la rândul său, ar fi furnizat astfel de subiecte în schimbul unor șpăgi. Sunt nu mai puțin de patru situații pentru care va trebui să dea explicații, susțin surse apropiate de anchetă.

Așadar, este o zi aglomerată, care a debutat dis-de-dimineață, cu nu mai puțin de 23 de percheziții efectuate în București, în Arad și în alte zone.

Și asta pentru că procurorii anticorupție vor să pună mâna pe dovezi importante în această investigație, pentru ca apoi nu mai puțin de 12 suspecți să fie duși la audieri.

Deși dosarul este cercetat de Serviciul Teritorial Cluj, audierile vor avea loc la structura centrală, tocmai pentru ca anchetatorii să nu piardă timp prețios.

Există premize ca unii dintre suspecți să fie puși sub acuzare, iar alții chiar reținuți.

Însă, până una alta, cu toții beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Însuși Cristian Anton va fi adus la biroul său de la Ministerul Transporturilor, unde ARR își are sediul central, tot pentru a fi ridicate dovezi pe care procurorii le consideră extrem de relevante.