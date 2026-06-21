El a apreciat că noua echipă de conducere propusă pentru partid promovează o direcţie diferită de valorile conservatoare şi de tradiţia liberală.

"Cu ce e rău conservatorismul, care cere ca deciziile să se ia cât mai aproape de cetăţeni (principiul subsidiarităţii, pilonul juridic fundamental al UE), ca statul să fie cât mai puţin prezent în economie, iar 'omul nou' să nu presupună transformarea acestuia în robot de bucătărie, supus controlului minţii, considerat periculos dacă nu se aliniază unei doctrine şi ameninţat subtil cu scenariul '1984'? Oamenii independenţi economic nu pot fi controlaţi ideologic, prin urmare neoprogresismul dinamitează exact fundaţia autonomiei omeneşti, libertatea. Liberul arbitru. Aceştia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc", a afirmat europarlamentarul într-o postare publicată pe Facebook în timpul Congresului Extraordinar al partidului.

Critici la adresa majorării taxelor

Rareş Bogdan a susţinut, de asemenea, că România are nevoie de un guvern stabil şi a avertizat asupra riscurilor economice generate de actualul context.

"Nu e o glumă, România riscă scenariul grecesc. Matematica dură ne loveşte în faţă: 1 miliard de euro plătiţi lunar pe dobânzi. (...) Blocajul actual ne sărăceşte pe toţi. Cine nu vede asta e pur şi simplu inconştient. Ne zboară banii din buzunar, adică spitale, şcoli, viitorul copiilor. Un posibil blocaj al împrumuturilor externe înseamnă că rămânem fără oxigen. Rezervele BNR nu sunt sac fără fund. (...) Suntem dependenţi de perfuzii externe pentru a plăti salarii şi pensii, nu pentru investiţii. Un coşmar, iar un robinet închis înseamnă stop cardiac. Suntem aproape de ultima treaptă în materie de rating de ţară pentru investiţii. O şi mai mare retrogradare va duce la vânzarea titlurilor de stat de către marile fonduri, ceea ce va exploda costurile de finanţare. (...) Ne trebuie urgent un guvern funcţional! Stabil! Urgent. Timpul nu aşteaptă", a subliniat europarlamentarul.

În opinia sa, majorarea taxelor a reprezentat "o eroare structurală uriaşă", cu efecte negative asupra competitivităţii economiei şi investiţiilor.

"Creşterea taxelor în România, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriaşă. Când creşti taxe şi tu eşti în încetinire economică se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia. În loc să reducă RISIPA, guvernul a crescut presiunea pe companii, care plăteau deja un cost. Rezultatul a fost scăderea competitivităţii regionale, descurajarea investiţiilor, creşterea evaziunii (împingerea unei părţi a capitalului în economia subterană). Deci scăderea bazei de impozitare, în loc să o creşti, prin relaxare fiscală", a explicat Rareş Bogdan.

”Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască şi săgeata noastră liberală cu o trotinetă şi eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreşedinţi PNL adepţi ai exagerărilor ideologice ale mişcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activişti agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale şi tradiţiile, mândri şi agresivi mânuitori ai cancel culture”, a precizat Rareş Bogdan pe Facebook.

El consideră că userismul românesc pune la zid ”reduta pe care Trump a ridicat-o împotriva exceselor corectitudinii politice şi împotriva artizanilor ideologiilor de gen”. El le cere colegilor din PNL prezenţi la congres să privească realitatea economică şi promisiunile făcute acum 11 luni de către cel pe care ei îl consideră ”Mesia ideologic”.

”Ei îl văd aşa cum este: doar un farseur nepriceput, dar agresiv şi încăpăţânat. Căruia tare-i mai place să fie lăudat, lustruit, admirat - dovadă e corul antic care-l salută dimineaţa, îl aduce ceai, cremă de gălbenele, recită ode. Mă bucur că mă reprezint singur, nu am nevoie să căpuşez pe cineva”, a spus Rareş Bogdan.

Europarlamentarul şi-a exprimat rezervele faţă de colaborarea politică dintre PNL şi USR, precizând că liberalii "nu trebuie să devină sluga USR" şi să îşi abandoneze valorile şi identitatea doctrinară.

Robert Sighiartău a anunţat, duminică, la congresul Partidului Național Liberal, că dacă cei din așa numita ”grupare Veştea” nu îşi dau demisia până luni, 22 iunie, ora 12.00, atunci vor fi excluşi din partid. Sighiartău i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care "au încălcat statutul partidului în mod repetat".