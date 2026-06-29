Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, deputata PNL afirmă că această săptămână „trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier” și cu asumarea măsurilor urgente de care România are nevoie.

Raluca Turcan susține că țara se află într-un moment critic și critică lipsa de reacție a decidenților politici.

Fostul ministru atrage atenția că au mai rămas doar câteva săptămâni pentru adoptarea reformelor de care depinde accesarea unor miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Totodată, Raluca Turcan avertizează că o eventuală retrogradare a României de către agențiile de rating ar putea avea efecte directe asupra economiei, prin presiuni asupra leului, creșterea dobânzilor, reducerea investițiilor și majorarea costurilor suportate de populație.

În mesajul său, aceasta afirmă că sunt în joc și aspecte ce țin de securitatea națională, dacă vor continua întârzierile în privința deciziilor legate de cheltuielile pentru apărare și de respectarea angajamentelor asumate de stat.

Raluca Turcan consideră că negocierile politice sunt dominate de orgolii și calcule privind funcțiile, în loc să fie orientate către rezolvarea problemelor țării.