El a precizat că Europa a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl furniza Statele Unite, şi suntem într-un proces, care cuprinde SAFE şi alte instrumente, pentru a recupera.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, în Armenia, dacă îl îngrijorează anunţul făcut de Statele Unite legat de retragerea celor 5.000 de militari din Germania şi dacă acest subiect va intra şi pe ordinea de zi a Summitului B9 de la Bucureşti.

”În primul rând, tema Summitului B9 este relaţia transatlantică. Tema a fost stabilită acum 3-4-5 luni, şi iată că se dovedeşte foarte actuală”, a spus şeful statului.

El precizat că anunţul nu este o surpriză.

”Încă din primul mandat al Preşedintelui Trump, strategia de apărarea Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific mai mult decât pe Europa şi că o să existe paşi graduali în direcţia asta. Acesta este unul dintre paşi. Ce este îmbucurător este că Europa a înţeles mesajul ăsta, a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl furniza Statele Unite, şi suntem într-un proces, care cuprinde SAFE şi alte instrumente, de a recupera”, a subliniat preşedintele.

Potrivit lui Nicuşor Dan, ”trăim momente complicate, în care sunt tensiuni, emoţii, impulsuri”. ”În linii mari, sunt foarte optimist că, pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parţial din Europa, Europa singură va reuşi să compenseze. În orice caz, niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, de 1-2-3 ani de acum”, a menţionat preşedintele.

Donald Trump a avertizat, sâmbătă, că intenţionează să reducă drastic numărul soldaţilor americani staţionaţi în Germania, după anunţul unei reduceri cu 5.000 de soldaţi, contestată chiar şi în propria sa tabără.