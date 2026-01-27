Oficial: Efectul în bani al sacrificiilor de anul trecut - „gaura bugetară” s-a redus în valoare cu doar 6,4 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor a prezentat, marți, detalii despre deficitul bugetar de 7,65% din PIB, adică 146 miliarde lei, pe 2025, însă doar cu un punct procentual mai puțin față de anul 2024.

Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1 punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunţat, marţi, Ministerul Finanţelor. În valoare, însă, deficitul, respectiv diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, a scăzut cu doar circa 6,7 miliarde de lei, de la 152,7 miliarde de lei în 2024 la cele 146 de miliarde de lei anul trecut.

Rezultatul total al înghețării pensiilor, salariilor, neacordării de tichete de vacanță pentru bugetari, obligarea la plata asigurărilor medicale a celor cu pensii de peste 3.000 de lei (CASS de 10,5% din venitul brut aplicat la partea de peste 3.000 de lei), majorarea TVA, a accizelor, renunțarea la plafonarea tarifelor la energia electrică și totalul celorlalte măsuri luate de coaliția de la guvernare au avut ca rezultat final, contabil, reducerea „găurii bugetare” cu doar circa 1,2 miliarde de euro, deficitul total fiind de aproape 50 de miliarde de euro.

De remarcat că o creștere explozivă a avut-o factura către bănci, în contul creditelor trecute folosite pentru deficitele din anii precedenți: plus 40%, respectiv 14 miliarde de lei creștere, de la 36 de miliarde la 50 miliarde de lei.

Execuția bugetară oficială, prezentată de Ministerul Finanțelor Publice:

Potrivit Ministerului Finanțelor, datele financiare confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind redus comparativ cu anul precedent, în condiţiile unei creşteri a veniturilor şi direcţionării resurselor către investiţii record finanţate masiv din fonduri europene nerambursabile. 

„Datele financiare confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind redus comparativ cu anul precedent, în condițiile unei creșteri a veniturilor și direcționării resurselor către investiții record finanțate masiv din fonduri europene nerambursabile. Veniturile bugetului general au însumat 662,70 mld lei în anul 2025, în creștere cu 15,3% față de anul 2024. (...) Cheltuielile, în sumă de 808,73 mld lei, au fost gestionate cu o disciplină riguroasă, în special în semestrul al doilea”, se arată în comunicatul ministerului.

„Rezultatele execuției bugetare pe anul 2025 marchează o închidere de an caracterizată prin investiții masive finanțate din fonduri nerambursabile, dublate de disciplină fiscală. Am reușit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în același timp sume record pentru investiții și am onorat angajamentele salariale în sectoare critice precum Sănătatea, plata concediilor medicale și pentru medicamente. Am reușit, totodată, inversarea structurii finanțării investițiilor, prin creșterea ponderii celor finanțate din fonduri europene, în raport cu cele din fonduri naționale. Această performanță este rezultatul direct al măsurilor administrative ferme luate în a doua parte a anului și al renegocierii PNRR, prin care am mutat o serie de proiecte din componeta de împrumut în cea de grant”, a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Sursa: Agerpres

