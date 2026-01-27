Oficial: Efectul în bani al sacrificiilor de anul trecut - „gaura bugetară” s-a redus în valoare cu doar 6,4 miliarde de lei

Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1 punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunţat, marţi, Ministerul Finanţelor. În valoare, însă, deficitul, respectiv diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, a scăzut cu doar circa 6,7 miliarde de lei, de la 152,7 miliarde de lei în 2024 la cele 146 de miliarde de lei anul trecut.

Rezultatul total al înghețării pensiilor, salariilor, neacordării de tichete de vacanță pentru bugetari, obligarea la plata asigurărilor medicale a celor cu pensii de peste 3.000 de lei (CASS de 10,5% din venitul brut aplicat la partea de peste 3.000 de lei), majorarea TVA, a accizelor, renunțarea la plafonarea tarifelor la energia electrică și totalul celorlalte măsuri luate de coaliția de la guvernare au avut ca rezultat final, contabil, reducerea „găurii bugetare” cu doar circa 1,2 miliarde de euro, deficitul total fiind de aproape 50 de miliarde de euro.

De remarcat că o creștere explozivă a avut-o factura către bănci, în contul creditelor trecute folosite pentru deficitele din anii precedenți: plus 40%, respectiv 14 miliarde de lei creștere, de la 36 de miliarde la 50 miliarde de lei.

Execuția bugetară oficială, prezentată de Ministerul Finanțelor Publice:

