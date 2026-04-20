Ambasadorul Kazem Jalali a spus că atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului au eşuat, deoarece intenţia lor declarată a fost de a determina o schimbare de regim, însă Republica Islamică este mai unită decât înainte.

"Iranul asigură trecerea în siguranţă. Pe baza măsurilor de securitate şi a regimului juridic al Strâmtorii Ormuz, navele şi vasele pot trece", a declarat Jalali, a relatat Vedomosti.

Sâmbătă, Iranul a anunțase că Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou, după ce cu câteva ore în urmă Teheranul și Donald Trump anunțaseră că navele pot trece. Teheranul a transmis că a luat această decizie deoarece președintele american a refuzat să ridice blocada navală asupra porturilor iraniene.

În același timp, iranienii au anunțat că nu vor participa la noua rundă de negocieri cu SUA, din Pakistan, la care își anunțaseră prezența vicepreședintele JD Vance și alți oficiali americani, dacă Washingtonul nu va ridica blocada din Golful Persic.

Cu toate acestea, peste 20 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, conform datelor furnizate de firma de analiză maritimă Kpler, acesta fiind cel mai mare număr de nave care au traversat această cale navigabilă începând cu 1 martie.

Prețurile petrolului au crescut brusc, luni dimineață, pe fondul incertitudinii legate de Strâmtoarea Ormuz și negocierile de pace.

În primele tranzacții de luni, prețul petrolului Brent a crescut cu 5,8% la 95,64 dolari pe baril. Între timp, West Texas Intermediate a crescut cu 6,4% la 87,90 dolari pe baril.