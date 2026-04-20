Mașinile au fost expuse în centrul Bacăului. Un model turcoaz a atras nenumărate priviri, chiar dacă proprietarul spune că vehiculul nu e încă restaurat complet.

Andrei Bontaş, proprietar: „Din 2010 a fost de lucru la ea încă mai este. Nu a ieşit chiar cum ar fi trebuit, dar oricum e într-o stare mult mai bună decât a fost”.

Nu e singurul pasionat care a investit mult timp pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Între acest bărbat și automobilul său a fost dragoste la prima vedere.

Marius Cojan, proprietar: „Nu sunt colecţionar. Când am văzut-o mi-a plăcut atât de mult că nu am stat pe gânduri şi am cumpărat-o imediat”.

Vedetele expoziției au fost mașinile americane. Copiii au fost încântați să le vadă, pentru prima oară, în realitate, după ce le-au admirat în filme. Dar nici cele folosite în trecut de bunicii sau străbunicii lor nu au fost ignorate.

Costel Puşcaşu: „Aceste maşini au circulat chiar sunt şi funcţionabile acum. Ei chiar n-au încredere nu cred că chiar funcţionau. Foarte mare nostalgie chair m-am emoţionat un pic”.

Mașinile retro au rămas în centrul orașului timp de 4 ore.