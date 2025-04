Proiectul legat de pensiile speciale ale magistraților urmează să fie votat în Camera Deputaților. USR: ”Este doar un truc”

Proiectul prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților până în 2045, când va ajunge, treptat, la 65 de ani.

Legea face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printre jaloanele impuse de Comisia Europeană se numără și reformarea sistemului de pensii, în sensul reducerii inechităților dintre diferitele categorii de beneficiari. Altfel, România riscă să piardă 230 de milioane de euro din PNRR.

Reprezentanții USR din Comisia pentru Muncă spun că proiectul de lege este doar un ”truc” de campanie.

„Legea este doar un truc electoral pentru că are în interiorul ei trucuri pentru a o face neconstituțională”, a spus Oana Țoiu, deputată USR, membră a comisiei de Muncă.

USR susține că legea este neconstituțională

„Coaliția PSD-PNL a dat măsura dorinței sale de a rezolva situația pensiilor speciale ale magistraților: ZERO! Este un demers pur electoral. Deși au avut ocazia să corecteze proiectul de lege adoptând amendamentele USR, au ales să meargă în continuare cu o propunere vădit neconstituțională”, afirmă deputatul USR Alin Stoica, membru al Comisiei pentru muncă din Camera Deputaților, potrivit unui comunicat de presă al USR.

USR a depus, săptămâna trecută, mai multe amendamente pentru a corecta articolele aflate în contradicție cu deciziile CCR.

Unul dintre amendamente vizează eșalonarea vârstei standard de pensionare astfel încât să fie respectată decizia Curții Constituționale 467/2023.

Pe proiectul PSD-PNL, un magistrat care are acum 45 de ani va putea ieși la pensie în 2030 (la vârsta de 50 de ani). În schimb, un magistrat care are acum 44 de ani va putea ieși la pensie de abia în 2046 (când va atinge vârsta de 65 de ani, prevăzută în tabelul cu eșalonarea vârstei de pensionare). Cu alte cuvinte, la o diferență de vârstă de doar 1 an între cei doi magistrați, al doilea are de așteptat cu 16 ani mai mult până poate ieși la pensie. Or, în decizia menționată, CCR a spus deja că creșterea intempestivă a vârstei de pensionare de la un an la altul este motiv de neconstituționalitate.

„Partidele vechi au slăbit Justiția scoțând din sistem magistrați aflați în vârful lor de experiență și de pregătire și au reușit asta nu cu forța, ci cu pensii speciale mai mari decât salariul în plată. În plus, instabilitatea legislativă i-a împins spre pensie și pe aceia ce ar mai fi rămas dacă aveau certitudinea unor reguli care li se aplică și în viitor. În acest haos, un sfert dintre judecători au ieșit deja la pensie în ultimii 4 ani, 75% dintre judecătorii instanței supreme îndeplinesc deja condițiile, iar România pierde 230 de milioane de euro din PNRR sau, în cel mai bun caz, îi va primi cu 2 ani întârziere. Și, cu toate acestea, Guvernul Ciolacu încearcă aceeași păcăleală în campania electorală, se preface că vrea să repare inechitățile create tot de PSD-PNL și insistă în Parlament pe un proiect de lege neconstituțional, cu care vor doar să se laude, nu să îl și aplice”, afirmă deputata USR Oana Țoiu, membră a Comisiei pentru muncă din Camera Deputaților.

Alte amendamente ale USR vizează modul de calcul și limita maximă a pensiei de serviciu pe care să o încaseze magistrații. Concret, USR propune ca pensia magistraților să fie cel mult egală cu indemnizația de încadrare netă din ultima lună de activitate, fără să fie luate în calcul alte venituri (sporuri, bani pentru concediul neefectuat etc), așa cum ar vrea PSD și PNL.

