La scurt timp după ce Curtea Constituțională a decis să amâne pentru cea de-a cincea oară decizia în cazul reformei pensiilor speciale, Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a criticat instituția și „gruparea coagulată în jurul Liei Savonea, care face orice pentru a bloca această reformă”.

„Încă o amânare la CCR pe legea pensiilor magistraților. Încă un termen. Încă o tergiversare. Am spus de nenumărate ori: în România nu poți face reformă câtă vreme Curtea Constituțională a României blochează sistematic orice tentativă de ajustare a privilegiilor. Sarabanda amânărilor arată un lucru simplu – CCR nu este o abstracțiune juridică, ci un grup de oameni cu interese și loialități foarte concrete. Iar coincidențele nu mai conving pe nimeni: exact judecătorii numiți de PSD sunt cei mai vehemenți opozanți ai reformei”, a scris fostul ministru.

Pe lângă acuzațiile la adresa CCR și a judecătorilor susținuți de PSD, Stelian Ion dă vina pentru eșecul reformei pensiilor speciale și pe Lia Savona și „gruparea” din jurul ei, considerându-i vinovați de pierderea banilor din PNRR pentru modificarea pensiilor speciale.

„La fel de cinică este și gruparea coagulată în jurul Liei Savonea, care face orice pentru a bloca această reformă, chiar cu prețul sfidării unei întregi țări și al pierderii a peste 230 de milioane de euro din PNRR. Pentru privilegii personale și pentru menținerea unui sistem închis, se sacrifică investiții în școli, spitale și infrastructură. Este o demonstrație brutală de solidaritate corporatistă împotriva interesului public”, mai adaugă Stelian Ion.

„CCR nu e o fantomă instituțională. Sunt oameni. Iar astăzi întrebarea nu e pentru Giani Stan, Deliorga, Licu sau Busuioc. Întrebarea e pentru Sorin Grindeanu: până când mai jucați acest joc ipocrit? Când veți înceta să pretindeți că susțineți în mod real reforma pensiilor speciale, în timp ce oamenii numiți de partidul vostru la CCR o blochează sistematic?”, a concluzionat fostul ministru.