Nicușor Dan: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse

„Nu trebuie să uităm că, în vecinătatea noastră, agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România și cetățenii ei sunt afectați direct de consecințele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a fiecărui cetățean al său pentru eforturile Statelor Unite și ale Aliaților noștri de a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră”, a declarat șeful statului.

Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și nu a fost niciodată parcursă în solitudine, a spus el.

Mai mult, a adăugat președintele, SUA dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea.

„Acest sistem 'occidental', în sens politic, nu geografic, are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la Unirea Principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe Părinții Fondatori ai Statelor Unite”, a arătat Nicușor Dan.

Șeful statului a apreciat că rezultatele perseverenței românilor privind apartenența la comunitatea occidentală de valori 'sunt mai importante ca oricând' și a amintit că anul viitor vor fi celebrați 30 de ani de Parteneriat Strategic.

„În timp ce suntem recunoscători tuturor aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi. Peste câteva zile, la Summitul NATO de la Ankara, voi prezenta președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securității euroatlantice”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a transmis că aderarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prima intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul SUA este esențial în acest demers.

„Revin la ideea cu care am început - forța durabilă a idealurilor proclamate prin Declarația de Independență. Această forță trebuie să continue să ne inspire și astăzi, când suntem confruntați cu provocări complexe și crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea, România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”, a subliniat Nicușor Dan.