Prin achitarea tarifului, cei interesaţi pot beneficia de acces la toate parcările publice din zona verde, cu excepţia celor dotate cu bariere sau alte sisteme de restricţionare a accesului.

De asemenea, reprezentanţii Primăriei Sectorului 4 au precizat, miercuri, pe Facebook, că parcările din zona roşie pot fi utilizate în intervalul orar 20:00 - 08:00.

Pentru aceasta, cetăţenii trebuie să acceseze site-ul oficial al Direcţiei Mobilitate Urbană Sector 4, www.mobilitateurbana4.ro, la secţiunea `Solicitare - Tarif anual parcare publică stradală". Orice persoană poate achita acest tarif anual, indiferent de domiciliu şi dacă beneficiază sau nu de un loc de parcare de reşedinţă.

Conform reprezentanţilor Primăriei Sectorului 4, tariful reprezintă "o alternativă practică" la abonamentele lunare, plata zilnică sau tarifele orare.