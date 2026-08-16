Iar această cotă este suficient de mare încât efectele asupra șoferilor umani să poată deveni vizibile, spune Gad Allon, profesor la Wharton care studiază economia gig.

Totuși, nu trebuie să ne așteptăm la un val evident de șoferi care își pierd locurile de muncă.

„Evaluarea mea inițială este că impactul nu se va manifesta mai întâi printr-un număr mare de șoferi care își pierd brusc locurile de muncă”, a declarat Allon pentru Business Insider. „Deoarece oferta de șoferi este flexibilă, primele efecte vor apărea probabil la nivelul gradului de utilizare, prin perioade mai lungi de așteptare între curse, mai puține călătorii pe oră și, posibil, mai multe deplasări neplătite pentru repoziționare.”

Gradul de utilizare se referă la procentul din timpul în care un șofer este conectat la platformă și pe care îl petrece efectuând curse plătite.

Datele Yipit, o companie de cercetare de piață, estimează că Waymo a reprezentat în luna iunie 15% din valoarea brută a rezervărilor – banii cheltuiți pentru curse – în San Francisco și Los Angeles și 16% în Phoenix. În ianuarie, procentele erau de 16%, 17% și, respectiv, 19%.

Yipit a calculat cotele de piață pentru Waymo, Uber și Lyft analizând cursele care încep și se termină în interiorul zonelor în care operează Waymo, a declarat un reprezentant al companiei. Estimările se bazează pe chitanțele primite prin e-mail de un eșantion de aproximativ 1,5 milioane de conturi active ale consumatorilor din SUA.

Cifrele nu reprezintă însă numărul efectiv de curse. Ponderea Waymo în ceea ce privește numărul real de călătorii ar putea fi mai mare sau mai mică, în funcție de prețurile practicate de companie comparativ cu Uber și Lyft.

Yipit a avertizat, de asemenea, că ponderea Waymo poate părea că scade atunci când compania se extinde în zone noi, unde serviciul ar putea fi inițial mai puțin popular. În luna mai, Waymo a anunțat că intenționează să își extindă zona de operare din Bay Area cu aproximativ 60 de mile pătrate.

În ciuda acestei particularități legate de extindere, cota Waymo s-a menținut în jurul valorii de 15% în toate cele trei piețe până în luna iunie.

Directorul financiar al Uber, Balaji Krishnamurthy, a distribuit luna aceasta pe X datele Yipit, în cadrul unei discuții despre poziția competitivă a Uber. El a precizat că Uber folosește propriile sisteme interne de monitorizare pentru luarea deciziilor și că a prezentat cifrele Yipit ca pe o referință disponibilă public.

Înlocuirea șoferilor nu va arăta neapărat ca un val de concedieri

Au existat deja indicii că forța de muncă din industria ride-hailing începe să se schimbe pe măsură ce serviciile de robotaxi se extind.

Allon, profesorul de la Wharton, consideră că o cotă de 15% pentru Waymo reprezintă un „șoc serios” pentru piața muncii, chiar dacă impactul asupra șoferilor este diluat de faptul că aceștia pot efectua curse și în afara zonelor geografice în care operează Waymo.

„Motivul pentru care nu pare un șoc este că ajustarea se produce prin reducerea numărului de ore lucrate și prin ieșirea șoferilor de pe platforme, nu prin concedieri”, a explicat Allon, referindu-se la șoferii care lucrează mai puține ore sau care pur și simplu nu mai revin pe platformă.

Anul trecut, datele Gridwise, o platformă care analizează industria ride-hailing, au arătat că veniturile orare ale șoferilor au scăzut în Austin, Los Angeles, Phoenix și San Francisco – zone în care operează Waymo –, în timp ce mediana la nivel național a crescut cu 1%.

Cercetătorii consultați de Business Insider au precizat însă că datele nu pot demonstra că robotaxiurile au fost cauza acestor scăderi.

CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat într-un profil publicat de Fast Company în luna iunie că firma sa recrutează mai puțini șoferi în anumite orașe în care operează vehicule autonome.

În același timp, Uber a afirmat că tot mai mulți șoferi se înscriu din proprie inițiativă pe platformă, pe fondul creșterii cererii din partea pasagerilor.

Un reprezentant Lyft a făcut trimitere la declarațiile pregătite de CEO-ul David Risher pentru conferința privind rezultatele financiare ale companiei din trimestrul al doilea, organizată pe 6 august.

„Credem că viitorul este hibrid și, pe măsură ce vehiculele autonome se extind, piața va crește”, a declarat acesta, adăugând că numărul curselor Lyft efectuate în zona din San Francisco în care operează vehicule autonome a crescut cu aproximativ 20% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Reprezentanții Waymo și Uber nu au răspuns solicitărilor de comentarii.