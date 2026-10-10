Comisia Europeană a propus anul trecut un buget de 2.000 de miliarde, dar irlandezii au prezentat un proiect care prevede economii, transmite Agerpres.

Din fondurile respective, încă în curs de negociere între membrii Uniunii, sunt finanţate principalele politici ale celor 27 de state.

În urma reducerii de 141 de miliarde, ar rezulta astfel o valoare de circa 1.600 de miliarde de euro, cu 30% mai mare decât bugetul curent pentru 2021-2027. În preţurile din 2025, Irlanda estimează propunerea de buget prezentată anul trecut de Comisia Europeană la 1.760 de miliarde de euro, deşi totalul nominal a fost de 2.000 de miliarde.

Irlanda mai propune diminuarea cu 3% a fondurilor pentru dezvoltarea regională, agricultură şi pescuit, respectiv cu 13% pentru competitivitate, prosperitate şi securitate. Se anticipează în acelaşi timp venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din surse cum ar fi taxele vamale şi vânzarea de certificate verzi către companii.

Din bugetul încă în curs de negociere între membrii Uniunii sunt finanţate principalele politici ale celor 27 de state. Germania, Olanda şi ţările nordice ar prefera limitarea cheltuielilor UE, în timp ce Spania, Italia sau Polonia doresc un buget mai mare.

Liderii Uniunii vor discuta ideile Irlandei la Bruxelles, în 15-16 octombrie. Pentru adoptarea bugetului - numit oficial Cadrul Financiar Multianual - este necesară unanimitatea statelor membre.

Propunerea președinției irlandeze a UE este însă puternic contestată de românul Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene.

„O respingem din start, fiindcă nu ține cont de noile priorități”

„Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Președinția irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene

Pachetul de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentat astăzi de Președinția irlandeză a Consiliului UE, înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, prevede o reducere de 8% față de bugetul inițial propus de Comisia Europeană.

Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creșterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie.

În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar: această poziție de negociere nu poate fi acceptată de Parlament.

O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a transmis sâmbătă deputatul european Siegfried Mureșan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Peste 60 de miliarde de euro ar putea primi România din viitorul buget european, una dintre cele mai mari sume pentru un stat membru. Banii nu sunt însă garantați.

„Vom apăra in negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul, in următoarele luni, lucrurile obținute în Parlamentul European.

Tăierile propuse de președinția irlandeză vizează, în principal, reducerea alocărilor pentru apărare, competitivitate şi acțiunea externă, față de propunerea inițială de buget a Comisiei Europene. Totodată, fără creșterea moderată, de 10%, pe care noi, Parlamentul European, am propus-o la buget, alocările destinate agriculturii și coeziunii nu vor putea crește până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor și regiunilor.

Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare.

Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate.

Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii.

Și nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziuni, inclusiv pentru întărirea securității la granițele cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanțare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual”, a declarat Mureșan.

„Viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj și mai multă viziune”

Potrivit eurodeputatului român, „nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget.

Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naționale atunci când finanțăm bugetul UE, este de neînțeles de ce Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale.

Viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj și mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc.

Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre. Dar el nu poate intra în vigoare fără aprobarea noastră, a Parlamentului European.

Așteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziția Parlamentului European fiindcă poziția noastră este singura ce ține cu adevărat cont de așteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană.

Așteptăm, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziție comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale și a ajunge la un acord până la sfârșitul anului”.