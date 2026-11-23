Întrebat, luni, într-o conferință de presă, despre faptul că unii primari - printre care se află și primarul Emil Drăghici, șeful Asociației Comunelor din România (ACOR) - susțin că o comasare cu forța nu se poate și că proiectul ocolește legea, liderul PSD a răspuns scurt, făcând trimitere la anul 1968, când Uniunea Sovietică a invadat Cehoslovacia.

Jurnalist: Pe lângă această primă etapă, urmează, cum ați zis și dumneavoastră, comasarea obligatorie. Însă sunt primari, printre care și domnul Emil Drăghici, șeful ACOR (Asociația Comunelor din România), care spun că o comasare cu forța nu se poate și că ocoliți legea prin această ... Cum le răspundeți lor?

Sorin Grindeanu: „Eu îi spun că anul 1968 a fost în alt secol, chiar și în alt mileniu. Eram în mileniul doi. Trebuie să venim în mileniul trei”.

ACoR a anunțat deja, într-un comunicat de presă, că susține doar comasarea voluntară a comunelor, „doar prin referendum local”.

„Pentru ACoR, respectarea voinței colectivităților locale reprezintă o condiție fundamentală a oricărui proces de reorganizare administrativ-teritorială. Decizia privind viitorul unei comune trebuie să aparțină cetățenilor, iar modificarea organizării administrative nu poate fi realizată fără consultarea acestora”, a transmis în urmă cu câteva zile Asociația Comunelor din România.

Grindeanu: „Ultima dată când s-a făcut reforma administrației publice în România a fost când sovieticii intrau cu tancurile peste cehi”

Tot luni, 23 noiembrie, liderul PSD a explicat de ce este nevoie acum de această reformă, amintind anul când a fost făcută ultima reformă a administrației publice în România.

„Am mai spus acest lucru. Ultima dată când s-a făcut reforma administrației publice în România a fost în 1968, când sovieticii intrau cu tancurile peste cehi, cehoslovaci și înăbușeau Primăvara de la Praga. Ca să vedem unde ne aflăm ...”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a mai spus că accentul trebuie pus pe prezentarea beneficiilor unirii benevole, precizând că unirea localităților va avea loc oricum, în două etape, iar în a doua etapă beneficiile nu se vor mai aplica.

„Eu cred că prima oară trebuie să discutăm, și asta le-am cerut colegilor mei, să discute și să prezinte beneficiile unirii benevole. Pentru că, oricum, dacă nu va fi benevolă această unire de localități, ea va fi făcută în etapa a doua. Și va fi făcută fără aceste beneficii de care am vorbit până acum. În mod sigur, urmare a discuțiilor și dezbaterilor care vor avea loc în fiecare județ, eu cred că vor mai veni idei pentru a fi adăugate argumente în acest proiect pus în dezbatere în acest moment”, a declarat președintele PSD.

Pe de altă parte, ministrul Dezvoltării a anunțat că vrea să comaseze comunele cu puțini locuitori, în jur de 400, și le face o ofertă. Primăriile care se înscriu singure primesc, în schimb, facilități, precum racordarea gratuită la apă sau gaz.

Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pentru reorganizarea comunelor anul viitor, deși liderul PSD îi ceruse premierului să vină în parlament anul acesta.