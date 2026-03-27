Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri, decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026. 

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026. 

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, joi seară, că ”în secunda” în care va primi motivarea Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte decizia de a respinge contestaţiile AUR pe tema legilor bugetului, va promulga legea bugetului de stat.

Curtea Constituţională a publicat, vineri, motivarea deciziiilor de respingere a sesizărilor depuse de AUR cu privire la bugetul de stat pe 2026 şi la bugetul asigurărilor sociale de stat. Legea merge la promulgare, la preşedintele Nicuşor Dan.

Sorin Grindeanu, mesaj către premier: "Ilie, este despre economie, nu despre sărăcie"
Sorin Grindeanu, mesaj către premier: ”Ilie, este despre economie, nu despre sărăcie”