Preşedintele Nicuşor Dan a donat şi el sânge în cadrul evenimentului.

„Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare. Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spaţiu al solidarităţii", a precizat preşedintele într-o postare pe Facebook.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulţi ani, donarea periodică de sânge. Le mulţumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare şi partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale "Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu" pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic, de la 7:00 la 12:00", a menţionat şeful statului.