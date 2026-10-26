Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vrea ca Guvernul Niculescu să-și asume răspunderea pe reforma administrativ-teritorială

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Afirmaţia a fost făcută după reuniunea Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat. "În şedinţa de astăzi a Biroului Permanent Naţional am discutat priorităţile, atât în ceea ce priveşte reforma statului, cât şi în ceea ce priveşte relansarea economică. Spre deosebire de alţii, şi anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face şi cred că lumea nu mai are timp şi nervi pentru dezbateri din acestea interminabile. De aceea, noi vom propune şi îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 - angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităţilor mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetăţeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoş Benea; 2 - angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, şi anume reducerea şi comasarea de agenţii, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu îşi mai justifică existenţa. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacşu", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, potrivit Agerpres. El a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple "într-un orizont rezonabil de timp, şi anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, adică până în martie 2027". "Evident că la aceste două reforme se va adăuga şi un lucru foarte important - bugetul pe 2027. Aş vedea prioritizarea un pic invers - vorbim de cele două reforme care au, până la urmă, impact şi pe buget şi după aceea vorbim de bugetul pe 2027", a afirmat acesta. Recomandări Video „A plouat cu amenzi” pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Polițiștii au organizat ...

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Fenechiu (PNL): Aşteptăm cu interes să vedem cum le explică Grindeanu primarilor săi că vrea să-i desfiinţeze Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat că reforma administrativ-teritorială şi a administraţiei, pentru care PSD cere asumarea răspunderii Guvernului, sunt "lucruri cu care orice om sănătos la cap rezonează pozitiv", dar ele trebuie discutate cu administraţia şi cu societatea, "altminteri sunt doar cuvinte frumoase", menţionând că aşteaptă să vadă cum le explică Sorin Grindeanu primarilor social-democraţi că vrea să-i desfiinţeze. "Poporul ştie că Partidul Naţional Liberal a solicitat Birourilor permanente reunite înfiinţarea unei comisii pentru reforma administraţiei în urmă cu o lună. S-a decis ca fiecare grup parlamentar să desemneze câte un om, să redacteze proiectul de hotărâre şi în proximul Birou permanent al Camerei şi Senatului să desemnăm o comisie formată din 23 sau 27 de parlamentari, care să propună un proiect. E foarte bine că domnul Grindeanu se preocupă de reforma administraţiei. Aşteptăm cu interes, ne dorim să vedem cum le explică domnia sa primarilor domniei sale că vrea să-i desfiinţeze", a afirmat Fenechiu, la Senat. Fenechiu a arătat că liberalii sunt curioşi să vadă dacă Sorin Grindeanu vrea să facă unităţile administrativ-teritoriale cu 5.000 de locuitori, cu 7.000, cu 3.000 sau vrea să meargă pe modelul aplicat în Moldova cu "amalgamarea". "Vrem să vedem cum vrea să facă reforma administraţiei publice. Adică astea sunt nişte lucruri cu care fără îndoială orice om sănătos la cap rezonează pozitiv, dar o asemenea măsură trebuie discutată, pe de o parte, cu administraţia, pe de altă parte, cu societatea şi trebuie să vii cu o propunere care să treacă, altminteri sunt cuvinte frumoase. Cine nu vrea să fie soare şi să fie frumos şi să crească venitul românilor", a adăugat liberalul. Întrebat în legătură cu graba lui Sorin Grindeanu pentru această reformă, Daniel Fenechiu a spus: "Angajarea răspunderii Guvernului de principiu nu este o chestiune care să fie respinsă, pentru că o discuţie foarte lungă în legătură cu reforma administraţiei ar putea să dureze ani de zile, dar ca să poţi să vii cu o propunere, trebuie să ai deja un draft care să fie acceptat politic, să fie acceptat social şi românii să vadă beneficiile acestei măsuri". "Nu ştiu ce-l motivează pe domnul Grindeanu. Poate vrea să arate Europei că este reformist, chiar nu-mi dau seama sau poate vrea să le arate românilor că el e premierul de fapt al României", a mai arătat liderul senatorilor liberali. Potrivit acestuia, comunele cu număr mic de locuitori nu sunt altceva decât o cheltuială pe care o suportă întotdeauna bugetul central. "Avem foarte multe comune care, în momentul când îşi fac bugetul, nu pot asigura cheltuielile de funcţionare ale primăriei - nu vorbesc de serviciile publice - şi atunci ideea să faci o comasare în care unităţile administrativ-teritoriale să fie mai mari, să aibă un număr mai mic de funcţionari, dar să aibă câte un punct de colectare în fiecare sat, adică să nu pui cetăţeanul să alerge, să digitalizezi, fără îndoială sunt lucruri bune, care vor conduce la scăderea cheltuielilor publice", a mai spus Fenechiu.

Şipoş (USR): Reforma administrativ-teritorială propusă de PSD, o spoială Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, susţine că reforma administrativ-teritorială trebuie să fie amplă şi să vizeze localităţile cu mai puţin de 5.000 de locuitori. În opinia sa, pragul de 1.500 de locuitori propus de PSD, fără o analiză de impact, reprezintă doar "o spoială". Şipoş a declarat că, în cadrul unor dezbateri recente privind reorganizarea administrativ-teritorială, USR a propus, alături de PNL, constituirea unei comisii care să identifice cea mai eficientă formulă de reformă. "Am avut o dezbatere, acum două săptămâni, despre reforma administrativ-teritorială. În cadrul acestor dezbateri am constatat că sub 1.500 de locuitori nu este suficient pentru a face această reformă. Am propus atunci împreună cu colegii de la PNL o comisie pentru această reformă administrativ-teritorială pentru ca să identificăm care este cea mai bună formulă de reformă. Au fost prezentate modele pe care, de exemplu, le-a avut Republica Moldova în ceea ce priveşte reforma. În acest moment, să pui pe masă un astfel de subiect fără nicio dezbatere, fără nicio analiză asupra impactului, e doar o spoială şi cred că noi aşteptăm să vedem totuşi această comisie de reformă, astfel încât să avem nu numai pentru unităţile administrativ-teritoriale sub 1.500 de locuitori, ci cred că ar trebui abordat tot ceea ce avem sub 5.000 de locuitori pentru a avea un impact real şi pentru a face, într-adevăr, o reformă administrativ-teritorială coerentă şi corectă", a afirmat Şipoş. Şipoş a criticat şi declaraţiile unor lideri PSD care au folosit termenii "dezuserizare" şi "neomarxişti" la adresa USR, susţinând că acestea reprezintă o strategie politică. "Am văzut în weekendul acesta nişte luări de poziţie ale domnului Zamfir, care ne povesteşte de 'dezuserizare". Am văzut la domnul Grindeanu că vorbeşte de dezuserizare. Sunt nişte sintagme care probabil reflectă o nouă strategie politică. Nu înţelegem exact, nu s-a înţeles asupra termenului. Pe domnul Zanfir l-am mai regăsit vorbind despre faptul că reformele statului, eliminarea privilegiilor, reducerea cheltuielilor statului sunt toate sub această sintagmă de neomarxişti. Considerăm că este inacceptabil ceea ce PSD face în acest moment, în care se reîntoarce la privilegii, se reîntoarce la anularea reformelor statului. (...) Subliniem că România are nevoie în acest moment de continuarea reformelor şi nu de reîntoarcere la privilegiile pe care PSD le-a avut de atât timp", a adăugat Şipos. Şipoş a subliniat că USR susţine necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale, "dar nu superficial, aşa cum îşi propune PSD".

Csoma Botond (UDMR): Mi se pare neadecvat ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, apreciază că este absolut neadecvat ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern, aşa cum a propus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. "Eu nu ştiu dacă se poate face şi nu ştiu dacă trecem aşa peste voinţa cetăţenilor. (...) Mi se pare o măsură antidemocratică, din punctul meu de vedere. M-a surprins puţin această declaraţie a domnului Grindeanu, că vrea ca Guvernul să-şi angajeze răspunderea pentru acest proiect. Putem fi de acord cu o anumită reformă, dar avem şi o problemă specială a comunităţii maghiare", a declarat Csoma Botond, luni, la Parlament. El a punctat că o reformă administrativ-teritorială nu trebuie să fie în detrimentul comunităţilor etnice, exemplificând cu faptul că există tratate internaţionale în acest sens. "Nu suntem de acord cu această iniţiativă a domnului Grindeanu. Trebuie să existe în Parlament o dezbatere despre această iniţiativă. (...) Cred că, la un moment dat, s-a discutat în Parlamentul României şi s-a decis că vom face o comisie în Parlamentul României, unde vom discuta aceste aspecte care ţin de reforma administrativ-teritorială. Măcar la această comisie ar trebui să lucrăm pe un proiect şi nu se face de pe o zi pe alta. Şi mi se pare absolut neadecvat ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern", a subliniat liderul deputaţilor UDMR. Potrivit acestuia, ar trebui identificate soluţii alternative sau adoptate măsuri speciale în zona unde trăiesc comunităţi formate din minorităţi. "Suntem oameni rezonabili, putem discuta. Nu suntem împotriva reformelor şi înţelegem că acest sistem administrativ care există acum a fost făcut de Ceauşescu în 1968. Înţelegem raţiunea faptului că trebuie să aducem anumite modificări, dar să se ia în considerare şi argumentele noastre, când vorbim, şi nicidecum prin asumarea răspunderii Guvernului. (...) Eu sper că totuşi va exista raţiune şi nu se va adopta această reformă administrativ-teritorială prin angajarea răspunderii. Să continuăm munca, să se constituie acea comisie care a fost propusă în Biroul permanent reunit, la vremea respectivă, şi am stabilit că din fiecare partid va face parte un deputat şi un senator din acea comisie. Nu înţeleg de ce nu s-a mai făcut nimic. Şi acum vine domnul Grindeanu şi ne anunţă că vrea prin asumarea răspunderii. (...) Să facem nişte excepţii şi să mergem în spiritul tratatelor internaţionale, ca aceste comasări să nu afecteze ponderea etnică a unei comunităţi minoritare", a transmis Csoma Botond.

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