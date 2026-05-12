Igor Grosu le-a transmis edililor din Republica Moldova că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia în lipsa unui scrutin electoral, relatează marți Radio Chișinău.

Șeful forului legislativ a declarat că acest proces trebuie finalizat până în septembrie, cu un an înaintea alegerilor locale, iar decizia finală urmează să fie luată cel târziu până în octombrie 2026.

Totodată, Igor Grosu a subliniat că reforma va fi urmată de comasarea normativă, menționând că „o primărie cu 400 sau 500 de cetățeni nu poate oferi servicii publice de calitate”.

„Eu îi încurajez să folosească această ocazie pentru că sunt și stimulente financiare. Ucrainenii au făcut comasarea. Așa că haideți să fim maturi și să facem lucrul acesta acum, în 2026, pentru că este un an în care nu avem alegeri. Trebuie să închidem subiectul și să luăm decizia finală cel târziu în octombrie 2026, pentru că peste un an, în octombrie-noiembrie 2027, vom avea alegeri generale locale”, a declarat Igor Grosu la Radio Moldova.

Declinul demografic forțează Republica Moldova să-și reorganizeze administrația

La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacub, a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare.

„Reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată dacă dorim să salvăm satele noastre. Circa 87% din primăriile din țară administrează sub 3.000 de locuitori, cu un buget prea mic pentru proiecte care să îmbunătățească nivelul de trai. Amânarea reformei înseamnă, în esență, sate goale și tot mai puține oportunități de dezvoltare. Nu putem amâna rezolvarea unei probleme doar pentru că este complicată. Vrem să avem primării puternice și localități dezvoltate”, a afirmat Alexandru Iacub.

La Ungheni, 32 de primării au ales să-și unească eforturile pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente. Primăria municipiului Ungheni, împreună cu alte șapte primării din zonă - Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Florițoaia Veche, Cetireni, Unțești și Morenii Noi - au decis să formeze o singură entitate administrativă, cu scopul de a acționa coordonat pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor.

Secretarul general al guvernului moldovean, Alexei Buzu, a dat asigurări că autoritățile centrale vor susține procesul de formare a noii unități administrativ-teritoriale și a subliniat că procesul de comasare voluntară dintre cele opt primării din Ungheni trebuie să fie finalizat cu succes, în beneficiul celor peste 38.000 de cetățeni din cele 19 localități vizate.

Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare care vizează aproximativ 550 de primării.