Premierul consideră că numirile șefilor DNA și DIICOT sunt corecte, în ciuda avizelor negative

Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, a apreciat joi că propunerile de procuror general, de procuror-şef al DNA şi de procuror-şef al DIICOT sunt corecte, chiar dacă a existat un aviz negativ de la CSM în privința acestora.

El a atras atenţia asupra faptului că Laura Codruţa Kovesi a obţinut, de asemenea, aviz negativ de la CSM atunci când a fost propusă procuror general.

"Am să vă dau un singur exemplu: doamna Laura Codruţa Kovesi a obţinut aviz negativ şi atunci când a fost propusă procuror general şi atunci când a fost propusă - la primul aviz - procuror-şef DNA. Este o procedură, avizul CSM a fost acordat. Se ştie că CSM este practic instituţia care, conform Constituţiei, este implicată în această procedură. Eu consider că propunerile sunt corecte, sunt rezultatul unui proces de selecţie obiectiv, în care nu a existat niciun partizanat. Oricine a vrut să candideze a putut să candideze.

Selecţia s-a făcut pe baza unor criterii obiective şi numirea lor în funcţie pune punct unor interimate prelungite care au afectat negativ funcţionarea instituţiilor din cadrul Ministerului Public, şi am încredere că cei care au fost numiţi, deşi nu am fost implicat în niciun fel în această procedură, am încredere că cei care sunt numiţi îşi vor face treaba", a arătat Orban, într-o declaraţie acordată presei, potrivit Agerpres.

Citește și CSM a dat aviz negativ pentru candidații la conducerea Parchetului General și DIICOT

Orban a mai spus că se aşteaptă de la procurorii şefi să conducă aceste instituţii cu profesionalism, "în condiţiile legii şi pe baza obiectivelor care sunt stabilite pentru fiecare instituţie în parte".

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru numirea în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a Gabrielei Scutea, pe o perioadă de trei ani.

De asemenea, şeful statului a semnat decretele pentru numirea în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a lui Crin-Nicu Bologa, pe o perioadă de trei ani şi pentru numirea în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a Elenei-Giorgiana Hosu, pe o perioadă de trei ani.

Pe 14 februarie, Secţia pentru procurori a CSM a acordat avize negative Gabrielei Scutea pentru funcţia de procuror general al PICCJ şi Giorgianei Elena Hosu pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT.

În schimb Crin Nicu Bologa a primit aviz pozitiv pentru funcţia de procuror-şef al DNA.